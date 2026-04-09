Libertad: un recluso fue asesinado delante de su madre durante una visita

Un presidiario perdió la vida el domingo durante una pelea ocurrida en el Penal de Libertad.
Según informó el colectivo Fam Pres, dedicado a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, el occiso fue identificado como F.A.R.C.
De acuerdo con lo informado, los hechos ocurrieron durante el horario de visita, y en el salón que el establecimiento de reclusión destina para tal fin.
Allí, y en circunstancias no detalladas, estalló una pelea entre reclusos, reyerta que terminó con la muerte de uno de ellos. En el momento de los hechos, la madre de la víctima estaba en el saló, ya que había ido a ver a su hijo.
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