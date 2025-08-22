Liberan a 104 hinchas de “U” de Chile detenidos tras incidentes en cancha de Independiente

Internacionales

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la liberación de 104 hinchas de la Universidad de Chile que habían sido detenidos en Argentina tras los violentos enfrentamientos ocurridos durante el partido contra Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, disputado en Buenos Aires, fue suspendido luego de que se desataran graves incidentes en las tribunas. Según el gobierno chileno, 19 ciudadanos resultaron hospitalizados, tres de ellos con heridas de gravedad. Uno de los casos más críticos corresponde a un hincha que sufrió un traumatismo craneal tras lanzarse al vacío al verse acorralado por simpatizantes locales.

Ante la gravedad de la situación, Boric envió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la capital argentina para verificar el estado de los heridos y coordinar acciones diplomáticas.

En la madrugada del viernes, el mandatario informó, a través de su cuenta de X, que la Fiscalía argentina había decretado la libertad de los detenidos.

“Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la Fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”, afirmó el mandatario en su cuenta de X el viernes de madrugada.

“Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, agregó.

Con información de AFP.