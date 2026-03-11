Leydis Aguilera: la diputada que llegó desde Cuba “buscando libertad” e hizo historia

Política

La Cámara de Diputados sumó en la noche de este lunes una nueva historia en sus bancadas. La cubana Leydis Aguilera asumió como diputada del Partido Nacional. No es la primera vez en este período legislativo que asume un inmigrante, ya que en setiembre de 2025 el chino Jin Tan Meng ocupó una banca de la Cámara baja por el Partido Colorado.

Para Aguilera, la jornada de su asunción estuvo cargada de emociones, aunque aseguró que tiene conciencia sobre la responsabilidad política que implica ocupar una banca. “Fue un día de mucho orgullo, pero también de muchísima responsabilidad y de agradecimiento”, expresó en diálogo con Montevideo Portal.

La dirigente nacionalista llegó al Parlamento ocupando la banca del diputado Pablo Altala, con quien trabaja desde el sector D Centro.

“Es el lugar en el que tengo la oportunidad, circunstancialmente, de encontrarme hoy gracias a la confianza, al apoyo y al trabajo de compañeras, compañeros, dirigentes y militantes, y también gracias a la confianza de mi comunidad”, señaló.

Tras la sesión en la que asumió, Aguilera contó que lo emocional inicial fue dando paso rápidamente a una sensación de responsabilidad por el trabajo que deberá encarar desde ahora.

“Tenemos que ponernos a trabajar en serio para estar a la altura de lo que se espera y de la confianza que se nos dio”, afirmó.

La nueva legisladora adelantó que pretende enfocar buena parte de su trabajo parlamentario en los temas vinculados a la migración. Según dijo, si bien los problemas cotidianos de los uruguayos son compartidos por todos —como el costo de vida, el empleo o la seguridad—, las personas que llegan del extranjero enfrentan otro tipo de dificultades.

Entre ellas, mencionó los trámites para obtener documentación o garantías de alquiler, el acceso a la salud, la educación y la inserción laboral. “La comunidad migrante tiene sus propias características, que van desde algo tan sencillo para muchos, pero no tan sencillo para nosotros”, analizó.

Aguilera adelantó que ya mantiene conversaciones dentro del Partido Nacional y con otros actores políticos para impulsar iniciativas parlamentarias vinculadas a la migración.

“Hay algunas tratativas tanto con mis compañeros de bancada como a la interna del partido y también con la propia comunidad migrante. Tenemos en vista la posibilidad de presentar al menos un par de proyectos de ley en un futuro cercano relacionados con la migración”, afirmó.

Por otro lado, recordó que actualmente es la coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional, un espacio que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del partido.

Según explicó, la comisión fue creada en noviembre del año pasado y busca articular propuestas y diagnósticos sobre la situación de los migrantes en Uruguay.

La historia de Aguilera comenzó lejos del Palacio Legislativo. Nació en Cuba y es ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica, título que obtuvo en Cuba y que posteriormente revalidó en la Udelar.

Llegó a Uruguay en 2010, “buscando libertad”. “Esa que lamentablemente aún no tenemos en nuestra isla”, lamentó.

Además del componente político, también influyó en su decisión el desarrollo tecnológico que atravesaba Uruguay en ese momento, con la expansión de la fibra óptica y otras transformaciones en materia de telecomunicaciones.

“Uruguay estaba inmerso en una revolución tecnológica. Para alguien que viene de afuera, era sorprendente ver un país tan pequeño y tan avanzado en tantas cosas”, recordó.

Aguilera llegó sola al país y, con el tiempo, formó su familia en Uruguay. Hoy, tiene un hijo de nueve años y un esposo militante del Partido Nacional.

Su ingreso al partido se dio a través de Gloria Rodríguez, con quien comenzó a trabajar en temas vinculados a derechos humanos.

Según contó, su experiencia previa en Cuba hacía que inicialmente tuviera una visión muy distinta de la política. “En Cuba siempre asociábamos [la política] a represión, a cárcel, a miedo y a partido único. Acá entendí que la política es una herramienta para transformar la realidad y para estar cerca de la gente”, contó.

La asunción de Aguilera generó repercusiones fuera de Uruguay. En redes sociales, el congresista estadounidense Carlos Jiménez —de origen cubano— la felicitó públicamente por su llegada al Parlamento.

La diputada sostuvo que recibió el mensaje con sorpresa y orgullo. “Para mí, es sumamente importante y siento un orgullo brutal por su saludo y por la lucha que él también tiene”, señaló.

Mientras tanto, Aguilera comienza a transitar sus primeras horas como legisladora con la mirada puesta en el trabajo parlamentario. Tras la emoción inicial, aseguró que ahora empieza una nueva etapa. “Ahora más calmada, pero con muchísimo más trabajo”, resumió.

