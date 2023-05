Lestido: diferencia de cambio con Argentina también afecta a comercios del centro del país

Economía

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), Julio César Lestido, realizó este martes una recorrida por tres departamentos del interior para conocer de primera mano la actual situación comercial de la zona céntrica del país. En particular, Lestido visitó San José, Flores y Durazno.

En diálogo con Montevideo Portal, el empresario dijo que la diferencia de cambio y de precios con Argentina no solo está afectando a los departamentos del litoral, sino que también a comercios del centro del país.

“Estamos en contacto con los centros comerciales del litoral y la situación es muy compleja. Además, hoy no solamente es una situación del litoral. Tanto en Trinidad como en San José y en Durazno nos comentaron que la gente el fin de semana se va para Argentina. No está impactando de la misma forma o con la misma intensidad que en la frontera, pero lo que ese fin de semana consumís allá, no lo consumís acá”, detalló el dirigente empresarial.

En esta línea, Lestido apuntó que ese alto consumo de los uruguayos en Argentina, por la diferencia de cambio y de precios de bienes y servicios entre ambos países, “evidentemente afecta”.

“Aunque aún no tenemos números, el efecto del Día de la Madre se notó, cuando había otras expectativas. Los comerciantes notan que hay menos circulación y es una realidad incontratable”, dijo Lestido, que además advirtió sobre el impacto que va a tener la sequía, que afectó el agro, también en la venta de comercios y servicios.

Sobre la situación del litoral en particular, el empresario señaló que la diferencia cambiaria actual es algo “que hace muchos años que no se daba”.

“Ibas a Argentina y probablemente podías cargar combustible, comprar un pantalón más barato, entre otros productos. Ahora la gente está festejando el cumpleaños del lado argentino o el del nene. Hay gente que trabaja en Uruguay y va a alquilar la casa del lado argentino porque le rinde más. Vas al médico, al oculista, al dentista a Argentina. Eso impacta”, graficó la situación Lestido, que además dijo no estar de acuerdo con aplicar la política de cero kilo en la frontera porque “no soluciona el tema y se genera más mercado negro”.

“Lo que se puede hacer es buscar mecanismos que desestimulen a la gente a ir para allá. No es fácil, pero hay que buscar mecanismos para que, a pesar de la diferencia de cambio brutal que hay, el consumidor final no vaya para allá. Dar algo, que no sé qué es, para que la gente diga: ‘No, no voy a Argentina, me quedo acá”, añadió.

Ante las dificultades cambiarias, la última medida que tomó el Gobierno para apoyar a las empresas ubicadas en la frontera con Argentina fue exonerar a un grupo de comercios minoristas de los cargos fijos en las tarifas de OSE y UTE.