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Lesiones cerebrales y una madre que dice que lo protegió: el caso Ángel en Argentina

Montevideo Portal

La muerte de Ángel López, un niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, conmueve a Argentina. El caso se investiga como un posible homicidio.

El menor llegó en ambulancia al Hospital Regional con pulso, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde vivía con su madre. Cuarenta y ocho horas después, falleció. El resultado preliminar de la autopsia determinó que tenía lesiones recientes en la zona cerebral, aunque la causa de la muerte todavía no pudo determinarse.

Según consignó La Nación, el expediente no tiene imputados, pero sí sospechados: la madre del niño, Mariela Altamirano, de 28 años, y su pareja, cuya identidad no trascendió. Ambos están en libertad pero bajo vigilancia policialo.

La propia madre salió a hablar públicamente y negó cualquier responsabilidad. "Yo no maté a mi hijo, lo protegí", dijo. Según su relato, esa mañana decidieron despertar al niño para llevarlo al baño, y fue entonces que notaron que no respiraba. "Mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", contó.

Los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones confirmaron que la autopsia reveló traumatismos en la zona del cráneo, aunque aclararon que se intenta determinar si las lesiones fueron producidas de forma voluntaria o involuntaria. "No tenemos una evidencia firme que nos permita sostener que fue una acción ejecutada de forma deliberada", señaló Olazábal.

Los fiscales también indicaron que los traumatismos eran recientes, de no más de diez días antes del fallecimiento, y que no había lesiones externas visibles.

El caso tiene puntos en común con el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en Santa Rosa en noviembre de 2021, ya que en ambos casos un juez de Familia había otorgado la tenencia del menor a la madre. El padre de Ángel, Luis López, no tiene dudas de lo que ocurrió: "Mi hijo no era un chico enfermo. ¿Cómo va a morir? Lo mataron", afirmó.

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