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León XIV llama a la paz en Pascua sin mencionar conflictos

El papa León XIV presidió su primer Domingo de Pascua ante más de 50.000 fieles en la Plaza de San Pedro, donde impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi con un llamado general a la paz, evitando mencionar conflictos específicos, en contraste con la práctica habitual de sus predecesores.

Un mensaje sin referencias geopolíticas

En su intervención, el pontífice instó a la comunidad internacional a no caer en la indiferencia frente a la guerra, el odio y la violencia, pero optó por un enfoque universal, sin aludir a escenarios concretos como Ucrania, Medio Oriente o América Latina.

La decisión marca una diferencia respecto a mensajes anteriores —incluido su propio discurso de Navidad— donde sí había enumerado focos de conflicto global.

Un gesto simbólico y pastoral

Como novedad, León XIV convocó a una vigilia de oración por la paz el próximo 11 de abril en la Basílica de San Pedro, reforzando un enfoque más espiritual que político frente a las tensiones internacionales.

Este posicionamiento parece apuntar a:

Evitar alineamientos geopolíticos explícitos

Reforzar el rol pastoral de la Iglesia

Universalizar el mensaje en un contexto global fragmentado

Una Semana Santa con impronta propia

El pontífice, elegido en 2025, completó su primera Semana Santa con una presencia activa en todos los ritos, algo que no ocurría desde hacía años debido a las limitaciones de salud de Francisco.

Entre los gestos destacados:

Encabezó todas las celebraciones litúrgicas

Portó personalmente la cruz en el Vía Crucis del Coliseo (hecho inédito desde 1994)

Recorrió la plaza en papamóvil, en contacto directo con los fieles

Continuidad y cambio en el Vaticano

Durante la misa de Pascua, León XIV también hizo referencia a la necesidad de esperanza frente a la “idolatría del lucro” y los conflictos que afectan al mundo, manteniendo una línea crítica hacia las desigualdades globales.

Sin embargo, su decisión de no individualizar conflictos sugiere un cambio de estilo comunicacional respecto a su antecesor.

Implicancias globales

El mensaje del Papa tiene un peso simbólico en la diplomacia internacional. Su enfoque más abstracto podría interpretarse de distintas maneras:

Como una búsqueda de neutralidad



Como una estrategia para evitar tensiones diplomáticas



O como un intento de reforzar la dimensión espiritual del mensaje

En base a EFE