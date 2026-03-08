Internacionales

León XIV insta a prevenir la violencia de género desde la educación para los jóvenes

Montevideo Portal

El sumo Pontífice León XIV se pronunció en la presente jornada -Día de la Mujer- y manifestó su apoyo y sus rezos a todas las mujeres que son víctimas de violencia, luego de la oración del ángelus dominical.

León XIV se dejó ver en el balcón de la plaza de San Pedro y expreso: “Hoy, 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer”, según consignó EFE.

En una misiva divulgada en la revista “Plaza de San Pedro” el papa instó a “implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer”, comenzando “por la educación de los jóvenes”.

En la nota, León contestó a una misiva que había remitido Giovanna, una italiana que expresa la situación problemática de la violencia de género.

“Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino”, señaló el Obispo de Roma.

Según consignó EFE, el Sumo Pontífice sostuvo que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas “porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, generatividad, esperanza, solidaridad y justicia”.

Finalmente, hace énfasis en que “nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad”.

