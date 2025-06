Lema presentó proyecto de ley sobre “derecho de identidad” de menores: ¿en qué consiste?

Política

El senador del Partido Nacional Martín Lema presentó un proyecto de ley al Parlamento vinculado con la “preservación del derecho de identidad” de bebés “reconocidos tardíamente por uno de sus progenitores”.

En concreto, la iniciativa tiene dos artículos, que pretenden modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Civil.

Por un lado, el excandidato a la Intendencia de Montevideo propone añadir algunos incisos al artículo 32 del Código de la Niñez y la Adolescencia. De acuerdo con la propuesta de Lema, cuando el hijo inscripto o reconocido por su madre sea reconocido luego por su padre pasados 90 días de su nacimiento y antes de cumplir el primero los 13 años “ambos progenitores decidirán de común acuerdo cuál será el primer apellido”. “En caso de falta de acuerdo, llevará como primer apellido el de su madre y como segundo el de su padre”, establece.

“Cuando el hijo inscripto o reconocido por su padre, sea reconocido luego por su madre, pasados 90 días de su nacimiento y antes de cumplir el primero los 13 años de edad, ambos progenitores decidirán de común acuerdo cuál será el primer apellido. En caso de falta de acuerdo, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre”, profundiza el documento. A su vez, en el caso de que el hijo fuere reconocido por ambos padres antes de haber cumplido 13 años, estos “podrán optar de común acuerdo que siga usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado”.

“En caso contrario llevará como primer apellido el del padre y como segundo apellido el de la madre, pudiendo optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo entre ellos”, indica el documento.

Estas opciones “deberán ser expresadas en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil siendo anotada al margen de su partida de nacimiento”, marca el texto del senador nacionalista.

Por otro lado, el segundo artículo del proyecto de ley propone un inciso para el artículo 233 del Código Civil. “Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido 18 años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el oficial del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado”, establece la iniciativa.

Esta expresión de voluntad “será anotada al margen de su partida de nacimiento”, concluye el texto.

En la exposición de motivos, Lema señala que su propuesta busca “actualizar la legislación en materia de asignación de apellidos cuando existe reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio”.

“Un gran problema que hoy se genera con la legislación actual es que el reconocimiento de uno de los padres le hace al niño cambiar el orden de sus apellidos, generándole un trastorno importante ya que afecta su identidad frente a sus familiares, amigos, centros de estudio, etc. En general los niños no quieren que sus apellidos se vean modificados y por lo que, si hoy la opción existe para adolescentes entre 13 a 18 años, no hay motivos para no ampliarla para niños menores de 13 años”, argumenta Lema.

A continuación, el proyecto de ley:

