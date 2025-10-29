Lema le preguntó a Lustemberg por Danza y el Senado detuvo comisión de forma momentánea

Política

El oficialismo y la oposición volvieron a tener diferencias en medio de la presentación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ante la Comisión de Presupuesto este miércoles, cuando el senador Martín Lema habló sobre la polémica del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a Montevideo Portal que Lema “se fue de tema” en la comisión, por lo que se le pidió que “se encuadrara a la convocatoria”. Así, la sesión se paró “unos minutos” y se reinició.

En su cuenta de X, Da Silva sostuvo que “increíblemente suspendieron la Comisión de Presupuesto porque el senador Lema le hacía preguntas a la ministra Lustemberg sobre ASSE”.

En esa línea, el excandidato a la Intendencia de Montevideo volvió a cuestionar a la ministra de Salud Pública por la continuidad de Danza en el cargo en la administración pública, después de que la oposición lo acusara de “violar la democracia” y exigiera su destitución o renuncia.

Desde la Coalición Republicana resolvieron interpelar a Lustemberg en el Parlamento por mantener al presidente en su cargo. La polémica se desató cuando el titular de ASSE asumió su puesto mientras cumple funciones en varias mutualistas privadas y además dicta clases en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Durante los últimos días, Danza fue cuestionado por la oposición por la superposición de tareas, ya que en repetidas ocasiones ha marcado horarios de trabajo en mutualistas y en la Facultad de Medicina de la Udelar que coinciden en el tiempo con su presencia en actividades de ASSE, incluso en otros departamentos del país.

El jerarca fue cuestionado después de que el pasado viernes se divulgara que Danza también cobra un incentivo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de $ 10.632, que se convirtió en su séptimo ingreso por cuestiones laborales.

El incentivo en cuestión es gestionado por la ANII, pero dirigido por la comisión honoraria. Se trata de un incentivo para investigar en Uruguay, indicaron las fuentes consultadas. Si bien el dinero sale de la agencia uruguaya, el monto que recibe el presidente de ASSE proviene de un modelo similar al de un “fondo de terceros”. En la web, el SNI señala que su objetivo es promover “la categorización y el incentivo económico de los investigadores, la producción de conocimiento, transversal a todas las áreas, y el fortalecimiento y la expansión de la comunidad científica nacional”.