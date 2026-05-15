Lema en TV Ciudad: afirmó que el canal es “priorizado” por la IM y que no debería ser así

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Martín Lema reafirmó su postura sobre TV Ciudad y reconoció que él, en caso de haber ganado las elecciones departamentales, no le habría dado “prioridad”. Los dichos fueron en una entrevista en un programa del mismo canal.

El excandidato a intendente de Montevideo, quien en campaña electoral había afirmado que el canal municipal no iba a tener presupuesto y que esos recursos iban a ser “redireccionados a obras”, fue consultado a más de un año de la derrota electoral sobre si mantenía su postura sobre el tema.

En el programa Lado B (TV Ciudad), el legislador aseguró: “Sigo pensando lo mismo: que no debería ser la prioridad del gobierno departamental. Obviamente es una posición que siempre hay que llevar con empatía”.

En la misma línea, reconoció que desde el Partido Nacional saben que “hay gente trabajando” en el canal y que no “tienen ningún tipo de responsabilidad” en la decisión de las autoridades. Pese a ello, afirmó que dada la situación en la que está Montevideo, “no debería tener a TV Ciudad como prioridad”.

“Está priorizada. Cuando ves el planteo del presupuesto, en el que se proyectaba la misma cantidad de recursos para TV Ciudad que para el arreglo de las calles, para mí, ahí se habla de prioridades”, agregó.

“Todos empatizamos con las personas, con las trayectorias y demás. Tenemos medios públicos a nivel nacional. ¿No sería más razonable tener un intercambio? Si en el caso del Casino Municipal se entendió que la Intendencia no debía tenerlo y en el caso de Bergara dijo que vamos a tener una transición hacia el Ministerio de Economía, ¿por qué en el caso de los medios públicos no se puede dar un intercambio similar?”, agregó.