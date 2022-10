Lema dijo que movilización de Coordinadora de Ollas “no tiene que ver con la alimentación”

Política

El ministro de Desarrollo Social valoró que “hacer política” con la seguridad alimentaria no está entre las características de nuestro país.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se refirió a la situación con la Coordinadora Popular y Solidaria, que se movilizó este martes, después de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolviera quitar el apoyo a este colectivo de ollas.

“La movilización es de apoyo por parte del Frente Amplio (FA) y PIT-CNT a un instrumento político. No es una movilización que tenga que ver con la alimentación”, señaló. Asimismo, mencionó datos de la FAO (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés) que indican que “el año 2020 no fue, de los últimos años, el de mayor inseguridad alimentaria”, sino que “fue el año 2016”.

Y agregó que, según el organismo especializado, “nuestro país, a nivel regional, es el que mejor desempeño tuvo en seguridad alimentaria en todo el contexto de pandemia”. No obstante, aclaró que eso no conforma. “Queremos ir a más y, por eso, hemos pedido refuerzos a través del Instituto Nacional de Alimentación, para generar más puntos ágiles de distribución”, sostuvo.

En la misma línea, valoró que “hay que ser muy serio con este tema”: “No está en las características de nuestro país hacer política con la alimentación de las personas. Vemos que hay movilizaciones que están claramente identificadas por apoyos por parte del FA, por parte del PIT-CNT; casualmente se dan estos apoyos”.

Y cerró: “No podemos estar politizando temas de tanta sensibilidad. La gente debe confiar en nosotros, entre otras cosas, para mejorar la atención y que cada día tengan un mayor acceso a los alimentos en general”.