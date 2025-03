Lema defendió tercerización de limpieza: “Lo que diga Adeom nos tiene sin cuidado”

Política

El candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, Martín Lema, defendió su propuesta de tercerizar el servicio de limpieza en la capital del país.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tildó a la idea de “antisindical, antitrabajadora y antiderechos”; a su vez, el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Aníbal Varela, dijo entrevistado por El Observador que para discutir eso “primero tiene que ser intendente”.

“Capaz que no se da cuenta de que Montevideo, lamentablemente, vive entre la mugre. La verdad que los intentos de descalificar poco aportan al gran problema que tenemos”, replicó Lema a Pereira en rueda de prensa en la noche del martes. “Yo voy a tercerizar si me toca. Les guste a las corporaciones o no, yo voy a tercerizar y voy a limpiar Montevideo”, reafirmó el senador nacionalista.

A su vez, el candidato de la Coalición aseguró que “el único sindicato” al que va a representar “es el de todos los montevideanos”.

“Por tanto, lo que diga Adeom nos tiene sin cuidado”, ratificó.

