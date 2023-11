Lema contó a Petinatti cuál es el apodo de Ripoll y el reclamo que recibió en papi fútbol

Política

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dialogó con Orlando Petinatti en el programa radial Malos Pensamientos. En una charla que tocó desde su vida personal a su gestión dentro de la política, el jerarca contó al comunicador cuál es el apodo que tiene la integrante del Partido Nacional (PN) y ex secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom), Valeria Ripoll, y qué reclamo recibió de parte de su equipo de papi fútbol.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dialogó con Orlando Petinatti en el programa radial Malos Pensamientos. En una charla que tocó desde su vida personal a su gestión dentro de la política, el jerarca contó al comunicador cuál es el apodo que tiene la integrante del Partido Nacional (PN) y ex secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom), Valeria Ripoll, y qué reclamo recibió de parte de su equipo de papi fútbol.

Al ser consultado sobre la incorporación de Ripoll al PN, el ministro de Desarrollo Social contó que tiene una “relación extraordinaria con ella”. “Es una mujer luchadora, sin pelos en la lengua, que va para adelante, súper inteligente”, agregó. Además, contó que a la ex secretaria general de Adeom también le dicen “la Rípoll de la people” —con acento en la í, a diferencia de cómo se pronuncia su apellido—.

Lema destacó que la nueva integrante del PN “es muy interesada por lo social”. “La escuchaba hablar y es imponente lo rápido que absorbe los temas”, destacó.

Además, el comunicador le consultó a Lema sobre una posible candidatura a la Intendencia de Montevideo, tanto por parte de Ripoll como suya. El jerarca respondió que “hoy no es el momento para un análisis de esas características”, aunque aseguró que está “convencido de que es posible un cambio de Montevideo, más allá de quién sea el protagonista”.

Lema, que comenzó como militante del PN y también fue diputado, contó que, en este momento, no extraña el Parlamento. Sin embargo, recordó que en su primer día como diputado titular, en 2015, se sentó entre la senadora Graciela Bianchi y Juan José Olaizola, actual subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

“Me encantó y voy a volver, no extraño porque no hay tiempo”, confesó al tiempo que destacó “el nivel excepcional” de los equipos que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. “No me importa qué vota cada uno, la vocación que tienen es imponente”, destacó.

Lema, además, contó detalles de su vida familiar. El ministro contó que los domingos a las 9:00 juega al papi fútbol, aunque confesó que “le reclamaron” que “va una vez cada tres partidos”.

El jerarca recordó cómo conoció a su esposa, cuando la contactó después de una convención del PN en Flores, en agosto 2013.

El primer regalo que le hizo en su cumpleaños, que es el 6 de setiembre, fue un rosario blanco. “Tenía toda una explicación: ella es muy espiritual, y aparte de color blanco, no es para matarse”.