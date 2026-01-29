Política

Lema acusó al MSP de “omisión” y de “poner en riesgo” el acceso a medicamentos caros

El senador nacionalista Martín Lema acusó al Ministerio de Salud Pública (MSP) de “omitir” información en una respuesta a un pedido de informes que realizó, lo que “puede poner en riesgo el acceso a medicamentos de alto costo” y, así, afectar “directamente a los pacientes”.

Según informó el senador a Montevideo Portal, en la Rendición de Cuentas impulsada por el actual gobierno se aprobó una norma que “habilita la posibilidad de limitar la cobertura de medicamentos de alto costo si no se acredita la rendición previa de al menos el 80% del crédito presupuestal vigente”.

Por eso, el legislador realizó un pedido de informes a principios de noviembre pasado, al que recibió respuesta en las últimas horas.

Lema buscaba saber, en detalle, qué porcentaje se ha ejecutado de la rendición establecida en el inciso en cuestión en lo que refiere a los créditos presupuestales destinados a la provisión de medicamentos de alto precio.

En respuesta, la Dirección de Recursos Económicos Financieros del MSP indicó al senador que se realizó una solicitud por $ 3.200 millones, se van ejecutando $ 545 millones y “actualmente se encuentran en ejecución unos $ 2.267 millones, recibidos recientemente”.

No obstante, el exministro de Desarrollo Social indicó que la respuesta que recibió “omite el dato central”, que es el del porcentaje de rendición previa.

“Ese es, justamente, el requisito que condiciona la habilitación del crédito presupuestal. Esta omisión evidencia la falta de seguimiento sobre la aplicación efectiva de la norma y confirma la advertencia que realizamos oportunamente durante la aprobación de la Rendición de Cuentas: el artículo 3°, inciso 2°, puede poner en riesgo el acceso a medicamentos de alto costo por razones presupuestales o burocráticas, lo que afecta directamente a los pacientes”, manifestó el legislador blanco.

De tal forma, Lema añadió que se comunicó con las autoridades del MSP para, primero, transmitirles su “reclamo” sobre la omisión y “que se pongan a trabajar en brindar esa información”. En segundo lugar, lo hizo “con la intención de pedir derogar este artículo”.

“Me respondieron que iban a revisar todo, que iban a rever y ver lo que falta. Hasta el momento no han dado respuesta, lo cual me preocupa”, finalizó.

