Lema abrirá nuevo sector en el Partido Nacional con Alejo Umpiérrez y varios diputados

El senador nacionalista Martín Lema se reunió en las últimas horas con el presidente del directorio, Álvaro Delgado, y le manifestó que se abrirá del sector Aire Fresco e iniciará un “nuevo proyecto político” en la interna del Partido Nacional.

En diálogo con Montevideo Portal, el legislador señaló que Delgado “le dio para adelante” a su iniciativa, porque le manifestó que quiere “dinámica” en la interna.

“Ahora que terminaron las elecciones nacional, departamental y del directorio, le comenté que voy a iniciar un nuevo proyecto político que va a buscar un trabajo permanente, una rendición de cuentas permanente y también buscar volver a gobernar en 2029”, comentó.

Consultado sobre si la idea de abrir un sector propio es también para perfilarse como candidato a intendente de Montevideo nuevamente, Lema respondió: “Son dos cosas distintas. El cronograma nos marca primero hasta 2029”.

“Quienes somos militantes políticos queremos hacer todo para construir un resultado en el año 2029 por el país. Mi vocación por Montevideo no solo está intacta, sino que yo cada vez tengo más ganas; son carriles en paralelo”, agregó.

Según supo Montevideo Portal, uno de los dirigentes que lo acompañará en su nuevo sector será el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. También se sumarán varios diputados blancos cuyos nombres se van a ir dando a conocer próximamente.