Lema: “Vamos a construir veredas donde no las hay y a reparar las que están rotas”

Por Tomás Gutiérrez

Falta menos de un mes para las elecciones departamentales de 2025, que se llevarán a cabo el domingo de 11 de mayo, y en Montevideo, seis candidatos compiten por la intendencia.

Tres candidatos del Frente Amplio (FA) buscan mantener la continuidad del partido en la capital, mientras que la oposición, bajo el lema Coalición Republicana (CR), propone tres candidatos distintos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Ante esto, Montevideo Portal consultó a los seis candidatos por los principales temas presentes en el debate político, algunos de los cuales son de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

En este caso, es Martín Lema, candidato blanco por la CR, senador electo y exministro de Desarrollo Social.

¿Qué cambios puntuales necesita Montevideo en materia de transporte público? ¿Qué opina de la construcción de un tranvía?

Montevideo, con su dinámica zona metropolitana, cuenta con casi dos millones de personas circulando diariamente.

La ausencia de un diseño de planificación urbana moderno y eficiente no solo ha perjudicado el ordenamiento físico del territorio, sino que también frena el desarrollo social y económico.

Si bien resulta claro que el desarrollo urbano y el sistema de transporte deben ser planificados en conjunto considerando su interrelación, nuestro diagnóstico es que esto no ha sucedido y que la situación actual atenta contra la calidad de vida de las personas que pierden horas de su tiempo para el disfrute personal.

Proponemos un plan integral que tiene entre sus objetivos el reducir el tiempo destinado a trayectos diarios, el fomento del uso del transporte público con el fin de reducir la congestión vehicular, las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, el garantizar la accesibilidad universal al mejorar el estado de las veredas, el incremento de la seguridad vial, entre otros.

Para eso vamos a poner orden en las principales avenidas a través de tecnología y de una mayor fiscalización, vamos a crear estacionamientos subterráneos y en altura, vamos a ampliar los puntos de venta y carga de la STM, además de que integraremos al taxímetro, vamos a construir veredas donde no las hay y vamos a reparar las que están rotas, vamos a incorporar paradas, desarrollaremos una red integrada en toda la ciudad de infraestructura segura para bicicletas y vehículos de movilidad personal de acuerdo con estándares internacionales e incorporaremos estacionamientos para bicicletas en puntos de interés y en nodos de transporte público.

¿Cómo pretende solucionar concretamente los problemas de basura y limpieza en la ciudad?

Decir que Montevideo está sucio, lamentablemente, no es novedad para nadie. La falta de planificación integral de todo el ciclo, desde la generación de residuos hasta su disposición final, la baja de frecuencia de recolección, la falta de control diario en la gestión del sistema y las inversiones fallidas han contribuido a generar esta situación, que no solo genera un sentimiento de malestar, sino que representa una amenaza para la salud pública. No podemos permitir que haya montevideanos viviendo en basurales, verdaderos focos infecciosos que atentan contra su salud.

Por eso, resolver el tema de la limpieza en el departamento es prioritario. Asumo el compromiso con los montevideanos que en el primer año de gestión se van a empezar a ver los resultados.

Lo vamos a lograr porque sabemos cómo hacerlo. Y es a través de un plan urgente, intensivo e integral. Urgente porque, como decía anteriormente, en el primer año se tienen que empezar a ver los resultados. Intensivo por la combinación de sistemas en función de las características del territorio, principalmente su densidad poblacional.

Integral porque va desde medidas de sentido común como la reinstalación de las papeleras en los espacios públicos, a la gestión de los residuos y la disposición final en Felipe Cardoso, sitio para el que también estamos pensando opciones porque está próxima al fin de su vida útil.

Para llevar a cabo el plan, y con el objetivo de mejorar sustancialmente los resultados y darle respuestas a los montevideanos, es que proponemos tercerizar el servicio.

Tercerizar permitirá aumentar la frecuencia del servicio, ser flexibles y rápidos en la respuesta, por ejemplo, ante la eventualidad de un evento masivo, una recolección sin feriados ni paros y la posibilidad de incorporar servicios adicionales, como el barrido, la poda en el entorno del contenedor, la instalación de papeleras y su mantenimiento, el monitoreo en tiempo real del estado de los contenedores y la limpieza de los camiones y contenedores.

Pondremos todo nuestro esfuerzo para limpiar nuestras calles, parques, plazas y playas, para que todos podamos disfrutar de un entorno más agradable y saludable.

Ante la delicada situación financiera de la IM, ¿qué medidas tomaría para mejorarla?

Sería bueno, y un acto de transparencia valorable, que la intendencia diera a conocer el estado financiero actual, ya que el que conocemos data de 2023. Quienes aspiramos a gobernar Montevideo deberíamos saber sobre qué base está parada la administración, pero más merecen saber los montevideanos cómo están los números, ya que son ellos quienes hacen el esfuerzo mes a mes a través del pago de sus obligaciones para que luego las autoridades administren los recursos.

Dicho esto, una forma de obtener más recursos, por ejemplo, es cerrando el Casino municipal, ya que se podrían reorientar 500 millones de pesos en cinco años, revisar el esquema de horas extras (en cuatro años se pagaron más de 3.400.000 horas, solo en 2023 significaron 9,7 millones de dólares), mejorar el sistema de compras, porque más del 90% de los procedimientos se realizan mediante compras directas que no pasan por mecanismos competitivos, revisar la estructura funcional, dado que advertimos una superposición de funciones y promover los retiros incentivados, entre otras medidas más que se pueden llevar adelante.

TV Ciudad ha sido objeto de polémica en la campaña de cara a la elección departamental. ¿Tendría cambios en su gestión en caso de ser intendenta?

Para nosotros no es una prioridad. Ya dije que en caso de ser electo intendente lo vamos a cerrar para destinar los recursos económicos y humanos en las áreas prioritarias y así resolver los problemas que los montevideanos nos plantean.

¿Cuál sería su actitud o impronta en el vínculo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom)?

Cordial, con diálogo, pero teniendo siempre presente que quien manda es el Intendente y que desde ese rol representaremos al principal sindicato que tiene el departamento: el de todos los montevideanos.

¿Qué prioridad le daría al arreglo y mantenimiento de calles y veredas en Montevideo? ¿Cómo lo financiaría?

Nuestro plan de movilidad nos permite soñar con un Montevideo más ágil y disfrutable, ya que contempla muchos aspectos del día a día de cualquier ciudadano.

Respecto a las veredas, el espacio donde sucede la mayor parte de la vida urbana, vamos a cambiar de paradigma. Seremos nosotros desde la intendencia los responsables por construirlas y mantenerlas. Cargar un espacio tan importante sobre los hombros de los vecinos es injusto, ineficaz e insostenible. Queremos que las veredas sean seguras para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos.

Además, mejoraremos las condiciones materiales de los adoquines y pavimentos para otorgar seguridad peatonal haciendo de la ciudad más accesible, inclusiva y plural.

Respecto a las calles, aumentaremos sustancialmente las inversiones en infraestructura vial, tanto en obras de construcción como de mantenimiento.

En caso de ganar la elección, ¿tiene algún proyecto de obra concreto?

La obra más importante es poner la casa en orden. Esa es la única forma de poder salir del estado de situación en el que está Montevideo.

