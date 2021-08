Legrand pide revocación de resolución de la IM por exponer su nombre y no el de Casablanca

Locales

La exconductora de La Letra Chica (Tv Ciudad) Denisse Legrand, que denunció a la directora del canal, Alejandra Casablanca, por violencia, realizó un descargo ante el departamento de gestión Humana de la Intendencia de Montevideo y presentó un recurso de revocación a la resolución de la investigación administrativa determinada por esa dirección.

La periodista recurrió la resolución por haber sido expuesta en forma pública en la web del organismo, "sin que se garantice la debida reserva frente a terceros".

Legrand, que no sale al aire en el programa desde el 28 de junio, expresó en el recurso que la resolución "expone en forma pública" su nombre y apellido como denunciante, pero que no el de la denunciada, la directora del canal Alejandra Casablanca.

"Lo que redunda en una vulneración de mi intimidad no ecuánime con la protección que se hace respecto a la identidad de la denunciada", expresó la periodista en el documento al que accedió Montevideo Portal.

La comunicadora sostuvo que no se cumplió con el artículo 115 del Digesto Municipal, que establece que "en todos los casos se actuará con estricta observancia de las normas sobre protección de datos personales".

Agregó además que también "cabe la aplicación de la normativa nacional referente a protección de datos de denunciantes de situaciones de violencia".

"Se padece error al anunciar que se vivió una ‘situación' con la directora del canal. Cabe destacar que se presentó una denuncia por violencia laboral, y no una simple ‘situación' en el marco de una relación de trabajo; con todo lo que implica la diferencia de lo enunciado. Máxime teniendo en cuenta que, al tratarse de una situación de violencia en el ámbito laboral, el tratamiento debió darse dentro de la normativa y reglamentación interna de la Intendencia de Montevideo, en lo que respecta a situaciones de acoso moral laboral y violencia en el ámbito laboral", expresó Legrand en el punto 5 del documento.

La coordinadora de Nada Crece a la Sombra también apuntó que la resolución tiene una afirmación que "es incorrecta", al sostener que "unilateralmente resolvió no concurrir al programa para el que fue contratada".

"Se me planteó explícitamente que no retornara al programa luego de la situación vivida. Tras plantear la situación a las autoridades, se me plantea explícitamente que no vuelva a concurrir al canal. Se adjunta al presente escrito la comunicación al respecto con la Sra. Ana De Rogatis, directora de Información y Comunicación a través de su correo institucional -en el que dejo por escrito y recibo respuesta- que la resolución de una de las reuniones que tuvimos fue no concurrir al canal ‘hasta que no se determine una resolución a la problemática planteada' y ‘en tanto no estén dadas las garantías'", expresó Legrand.

Agregó que desde los hechos denunciados no existió una "acción institucional tendiente a proteger o brindar condiciones que garanticen un espacio libre de violencia, además de la intencionalidad expresa de que no retorne al canal luego de la situación ocurrida.

"El error planteado en la resolución podría redundar en una vulneración hacia mi persona ya que podría implicar que se presuma una falta a mis obligaciones contractuales a raíz de este error. Desde que presenté la denuncia y hasta el momento no recibí ningún tipo de comunicación formal de la Intendencia de Montevideo", señaló la denunciante.

