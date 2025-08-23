Legnani se reunió con diputados de los cinco partidos con representación por Canelones

Política

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general, Pedro Irigoin, se reunieron con diputados de dicho departamento para intercambiar sobre proyectos a desarrollar en el quinquenio y planificar líneas de trabajo conjuntas desde el Parlamento.

Según informó la Intendencia de Canelones, participaron del encuentro representantes de los cinco partidos políticos con representación en Canelones, en una reunión que se extendió por casi dos horas. “Todos los presentes valoraron la iniciativa como una importante herramienta de diálogo y construcción democrática”, indica el texto difundido.

Algunos de los temas que se trataron durante la reunión del pasado viernes se refirieron a propuestas que el intendente Legnani ya ha definido como objetivos para el quinquenio, como ampliar la red de saneamiento a Atlántida, para mayor desarrollo como polo turístico, mejorar el transporte en las arterias del área metropolitana y avanzar en la construcción de una rambla y paseo costero en Ciudad de la Costa y Costa de Oro.

De parte de los diputados presentes se planteó la voluntad de colaborar desde el Parlamento en el desarrollo de estas propuestas. También se propuso un trabajo conjunto en áreas referentes a la matriz productiva y el desarrollo rural del departamento, así como iniciativas referidas a salud mental, reza el comunicado.

El secretario general calificó la instancia como muy productiva. Agregó que “los diputados tuvieron una postura productiva, conociendo cada uno de los procesos, cada uno de los proyectos, con conocimiento de causa sobre el impacto de cada uno de ellos sobre la población y aportando distintas miradas, ideas y puntos que nos quedan para analizar nosotros”.

Desde el Gobierno de Canelones se busca además concretar una nueva reunión de estas características antes de fin de año. “Siempre sirve tener una mirada común en el departamento, que transversalice a los partidos políticos e inclusive a los territorios”, resaltó Irigoin.

Por el Frente Amplio participaron los representantes Carlos Reutor, Luis Enrique Gallo, Carlos Reyes, Inés Cortés, Margarita Libschitz, Agustín Mazzini y William Martínez. De parte del Partido Nacional se hicieron presentes los representantes Sebastián Andújar, Juan Pablo Delgado, Amin Niffouri y Álvaro Dastugue. Por el Partido Colorado participaron Matías Duque, Paula de Armas y Walter Cervini. Por el partido Identidad Soberana participó el diputado Gustavo Salle y el representante Álvaro Perrone hizo lo suyo por Cabildo Abierto.

Montevideo Portal