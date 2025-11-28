Legnani: “Obra de Giannattasio sería por el cantero; es una solución que la gente reclama”

Entrevistas

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que el proyecto de transporte en el eje de avenida Italia y de Giannattasio “es una solución que la gente reclama” y, por tanto, debe ser “lo suficientemente tentadora para que el vecino se baje del auto, se suba a este medio de transporte y efectivamente acorte media hora la entrada y la salida a Montevideo”.

El intendente contó en una entrevista con Montevideo Portal que, en el caso de Canelones, “en cualquier escenario” el trayecto “sería por el cantero” de la avenida Giannattasio. También señaló que todavía no está definida la modalidad de transporte que se utilizará. Hasta ahora se han considerado distintas modalidades, como un tranvía, un ómnibus articulado, o un tren elevado.

“En lo que es la obra de Giannattasio, en cualquier escenario iría por el medio. Lógicamente que lo complejo de esta obra no está en Giannattasio, está en Montevideo. A mí cuando me preguntan cuál de las propuestas es mi preferida, yo les digo que yo soy abogado, que no soy técnico, y que voy a estar atrás de lo que dicen mis técnicos. Eso va a estar bien. Por tanto, se está trabajando en este momento en lo que tiene que ver con los estudios de Montevideo, que sí, la avenida 18 de julio es algo complejo, y después se tomará una definición sobre la tecnología a utilizar”, dijo Legnani.

“En lo que tiene que ver con avenida Italia y Giannattasio ingresan y salen a Montevideo por día 16.000 personas solamente en ómnibus. A eso hay que sumarle los autos. Y esto tiene que ser la solución. Y tiene que ser lo suficientemente tentadora para que el vecino se baje del auto, se suba a este medio de transporte y efectivamente acorte media hora la entrada y la salida a Montevideo, que es la proyección que se tiene, y así lograr la solución definitiva a un tema que no admite más demora. Es una prioridad para el Gobierno Nacional y Lucía Echeverry lo planteó el día que asumió en su primer discurso. Lo es para Montevideo, lo es para Canelones y estamos abocados fuertemente al trabajo en este momento de confeccionar los pliegos, licitar el año que viene, y tener la obra en el período”, sumó.

El intendente dijo también que se contempla el corredor compuesto por la avenida 8 de octubre y camino Maldonado. En tanto, sumó que para el eje de la ruta 5 “se va a trabajar con la modalidad de tren de pasajeros”.

Atlántida: saneamiento y expansión inmobiliaria

Legnani también abordó durante la entrevista el fideicomiso para la Intendencia de Canelones aprobado por la Junta Departamental. Según explicó, el total de US$ 95 millones “se parte en tres” en función de su destino.

Las obras de saneamiento proyectadas en Atlántida requerirán US$ 50 millones. De este dinero, US$30 millones serán para las obras de conexión de saneamiento, y unos US$ 20 millones para “recomposición de calles” y lo vinculado a la infraestructura urbana.

“Atlántida lo necesitaba. Es un balneario que realmente uno lo percibe como medio quedado en el tiempo, producto de que no hay desarrollo inmobiliario. Y no lo hay porque la propia Intendencia de Canelones no lo puede autorizar por la falta de saneamiento. Como principio tienen las cosas, dijimos bueno, vamos a trabajar con saneamiento y ahí empezamos las conversaciones con los candidatos que comparecieron en la elección de mayo”, dijo.

“Por tanto, fue un trabajo, como yo digo, volando por debajo del radar, que llegamos a este punto de acuerdo, y que lógicamente, en tanto hay un oficialismo y una oposición vamos a tener puntos disímiles en el quinquenio, pero tratamos de llegar a la mayor cantidad de puntos de contacto como fue este”, añadió.

En el fideicomiso habrá otros US$ 35 millones para obras viales en los distintos municipios del departamento, al tiempo que US$ 10 millones enfocados en la compra de maquinaria para atender la caminería rural.

Sobre los fideicomisos anteriores de la comuna canaria, el intendente señaló que “a partir de ahora se empieza a cambiar una cuota por otra y no se acumula deuda”.

“El diferencial es que el año que viene nosotros vamos a estar cancelando el primer fideicomiso, que fue constituido en el gobierno de Marcos Caramba. Quiere decir que vamos a estar cambiando una cuota por otra; no acumulamos deuda con fideicomisos anteriores. Y el intendente que venga a futuro, si decide optar por esta herramienta que es muy buena y da resultados, se va a encontrar con que se van a estar cancelando dos fideicomisos más en el período que viene”, dijo.

“Por tanto, hoy nosotros tenemos comprometido el 13 % de los ingresos de la intendencia por concepto de fideicomiso”. sumó.

Legnani también fue consultado sobre su idea de construir una rambla desde el arroyo Carrasco hasta la Costa de Oro. El intendente dijo que la obra “es un sueño” para “buscar puntos de contacto entre los balnearios”, pero remarcó que hoy en día “no es una prioridad”.

De todos modos, a partir de la inauguración del nuevo tramo del denominado Paseo Costero, Legnani proyectó que podría replicarse “en un futuro” a través “de obras livianas —estructuras de madera, bicisendas y demás— con la idea de unir balnearios”. “Pero hoy por hoy es solamente una idea”, remarcó.

Su vínculo con el presidente orsi

Legnani fue durante 10 años secretario general de la intendencia que gobernaba el ahora presidente de la República, Yamandú Orsi. El vínculo diario, de estar a una puerta de por medio, es ahora más esporádico, aunque según sostuvo se mantiene fluido.

“Yo siempre digo que en los últimos 20 años de mi vida conviví más tiempo con Yamandú que con mi propia familia, porque estábamos a una puerta de distancia y eran horas y horas y horas por día. Hoy no es así, físicamente estamos en dos departamentos distintos y menuda tarea tiene el hombre como para estar todos los días intercambiando. Pero tenemos un vínculo fluido, nos hablamos con frecuencia. De hecho, el lanzamiento de las obras por el fideicomiso, del saneamiento y del hospital, contó con la presencia de Yamandú. Hablamos del tema de gestión, y hablamos de los temas habituales que hablan dos amigos”, sostuvo.

