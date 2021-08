Legisladores del FA respaldaron a Oscar Andrade; Olesker llamó a “no ver el programa”

Política

Montevideo Portal

El senador frenteamplista Óscar Andrade emitió un comunicado refiriéndose a las "denuncias" que realizará el programa Santo y Seña de Canal 4 en su próxima emisión este domingo sobre presuntas irregularidades en la construcción de la vivienda personal del político, ubicada en San Luis.

"Pude juntar unos pocos pesos para comprar un terreno en 2011, con muchos años de trabajo. En ese momento hacía dieciocho años que estaba en la construcción y quince que integraba la dirección del Sunca. Lo compré con una entrega y cuotas. El terreno queda en San Luis, Canelones, al norte de la Interbalnearia. Fue el más barato que conseguí en la zona: me salió tres mil dólares", expresó Andrade en la carta, que agregaba que la construcción de su casa la fue "haciendo de a poco y con mucha dificultad".

El senador cuenta que por motivos personales en 2017 se mudó a la casa que estaba construyendo en San Luis. "Justo trabajé para el canal que me va a 'desenmascarar' dos años, que coincidieron con el momento en que me fui a vivir ahí", comentó el legislador, que agregó que mientras trabajó en el programa Todas las Voces, donó la totalidad de su salario, "unos cuantos cientos de miles de pesos", a la Fundación SUNCA Solidario y a diez instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad. "En mi casa no tenía puertas, pero me van a 'desenmascarar'", expresa.

Ante la exposición de la publicidad del programa de este domingo, las redes sociales se revolucionaron y el tópico "Andrade" fue tendencia durante largas horas. Algunos de ellos lo respaldaron y otros lo criticaron. Por ejemplo, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo que conoce a Andrade hace más de 20 años y que en ese entonces estaba "sin plata ni lujos, como hoy".

"Sé de su honestidad, no sólo por ser su amigo sino por saber cómo piensa y vive. Las campañas de enchastre solo muestran el miedo que les genera a los poderosos", indicó.

Además, otro tuit expresó: "Desde hace años vienen diciendo que los dirigentes sindicales son todos ricos. Fueron a buscar la mansión de @Oandradelallana y se encontraron con una casa a medio terminar. Tuvieron que reinventar".

El legislador Daniel Olesker también escribió en Twitter y expresó "solidaridad" con Andrade. También destacó su compromiso con la clase trabajadora, "en el marco de un gobierno que va contra los trabajadores". "Distraen y muestran un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el programa", indicó.

Desde el oficialismo fueron pocas las manifestaciones sobre el asunto, pero el senador Sebastián Da Silva, asiduo de las redes sociales, sí dio su opinión: "Algún día se aprenderá que asumir un error es mejor que victimizarse. Nada es nuevo, ayer un título trucho, hoy una indefensible omisión. Nada tienen que ver ni los humildes ni los albañiles".

El profesor catedrático Oscar Ventura, usuario activo en Twitter, escribió sobre el asunto y sostuvo que lo dejó "patitieso" que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, escribiera un tuit apoyando explícitamente a Andrade. Es que la jefa departamental fue muy breve, pero contundente: "Ladran Sancho", escribió, y agregó un emoji tirando una guiñada.

"Me dejó patitieso que la Intendente de Montevideo haya tuiteado un apoyo explícito a Andrade quien, aparentemente, violó las disposiciones legales en Canelones al construirse su casa y no regularizarla luego. Orsi no debe estar muy contento", reflexionó Ventura.

Algún día se aprenderá que asumir un error es mejor que victimizarse. Nada es nuevo, ayer un título trucho, hoy una indefensible omisión. Nada tienen que ver ni los humildes ni los albañiles. — Sebastian Da Silva (@camboue) August 1, 2021

Me dejó patitieso que la Intendente de Montevideo haya tuiteado un apoyo explícito a Andrade quien, aparentemente, violó las disposiciones legales en Canelones al construirse su casa y no regularizarla luego. Orsi no debe estar muy contento. — Oscar N. Ventura (@ONVentura) July 31, 2021

Desde hace años vienen diciendo que los dirigentes sindicales son todos ricos.

Fueron a buscar la mansión de @Oandradelallana y se encontraron con una casa a medio terminar.

Tuvieron que reinventar. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) July 31, 2021

Total solidaridad con Oscar. Su compromiso con la clase trabajadora es claro. En el marco de un gobierno que va contra los y las trabajadoras distraen y muestran un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el.programa. https://t.co/sYBmTYenCa — Daniel Olesker (@DanielOlesker) August 1, 2021

Montevideo Portal