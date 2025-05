Legalizar la eutanasia en Uruguay: esto opinan los uruguayos, según encuesta de Cifra

Política

La encuestadora Cifra compartió este jueves 22 de mayo en Telemundo (Canal 12) los resultados de su última encuesta sobre la eventual legalización de la eutanasia en Uruguay.

Actualmente, la eutanasia es legal en solo siete países del mundo. Por otra parte, en cuatro es legal el suicidio asistido, es decir, el terminar la vida por voluntad propia acompañada de un médico.

“Hoy encontramos que la mayoría de la población está de acuerdo con el hecho de legalizar la eutanasia, no se habla todavía de los detalles, porque a veces la diferencia termina siendo en qué cosas entran dentro de esa definición de paciente”, indicó la directora de Cifra, Mariana Pomiés.

Ante la consulta: “Se está debatiendo si debería ser legal la eutanasia en Uruguay. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con legalizarla?”, el 62% de los encuestados contestó que está de acuerdo, frente a un 24% que dijo estar en desacuerdo. El 14% no sabe.

“Es bajo el porcentaje de los que no tienen una opinión definida. Se ve que es un tema del que se ha hablado mucho tiempo o se ha visto, se ha escuchado en los medios y la gente, a grandes rasgos, tiene una opinión tomada”, dijo Pomiés.

Este nivel de aprobación se puede medir en el tiempo, dado que Cifra realiza esta encuesta desde el 2020, cuando el colorado Ope Pasquet presentó el primer proyecto de ley en la materia. “En los primeros años hubo cierta estabilidad”, indicó Pomiés, y mostró que, en el 2020, el 55% de la población aprobaba la eutanasia, frente a una desaprobación del 26% y un 19% de indecisos. Estos porcentajes fueron casi iguales en el 2022.

“Pero entre el 2022 y el 2025 aumenta la aprobación: de 55% a 62%. No es que baje mucho la desaprobación (que en esos años pasa del 25 al 24%). Lo que baja son aquellos que no tenían una opinión formada. En este tiempo, gente que no tenía muy clara una opinión al respecto, cuando la toma se inclina a estar a favor de la legalización de la eutanasia”, afirmó la socióloga.

La encuesta de Cifra fue realizada entre el 9 y el 19 de abril de 2025.