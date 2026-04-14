Contenido creado por Valentina Temesio
Policiales

Pajaritos en el aire

Le prometieron encontrar un “tesoro” y “limpiar males”, pero fue estafado con $ 120 mil

Dos presuntas gitanas llegaron a la casa de un anciano en el departamento de Durazno. La Policía advierte por este tipo de crímenes.

14.04.2026 16:11

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2026-04-14T16:11:00-03:00
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Un anciano que reside en Ciudad del Carmen, Durazno, denunció haber sido estafado por dos mujeres, presuntas gitanas, que se acercaron a su casa y le dijeron que la “limpiarían de todos sus males”.

Además, las dos mujeres que le dijeron al hombre que “tenía un tesoro en su campo” y que lo “ayudarían a sacarlo”. Para eso, el anciano debía darle dinero a cambio.

Las delincuentes llevaron al hombre hasta Sarandí del Yi en una camioneta blanca para que pidiera un préstamo de $ 120 mil. El hombre les entregó el dinero, pero las mujeres no cumplieron con su promesa.

Desde la Jefatura de Durazno alertaron a la población por este tipo de sucesos y pidió que “se tenga sospecha” de poder ser una víctima de estafa. En esos casos, recordaron, debe denunciarse la situación al servicio de emergencia 9.1.1 o en cualquier seccional policial.



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