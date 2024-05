Le pidieron plata prestada a la niñera, desaparecieron y la dejaron con el bebé a cargo

Curiosidades

Una niñera china se vio obligada a cuidar de un bebé durante meses sin ninguna compensación, luego de que los padres del niño desaparecieran sin dejar rastro. Para colmo, no solo le dejaron al bebé en las manos, sino que se quedaron con dinero que ella les había prestado.

La víctima, identificada como “señora Yu”, acaparó espacios en la prensa local durante las últimas semanas. La mujer afirma que fue contratada por una pareja en Harbin, provincia de Heilongjiang, para cuidar de su hijo recién nacido por un salario mensual de 7.000 yuanes (alrededor de 1.000 dólares).

Poco después de llegar a un acuerdo, los contratantes le dijeron a Yu que necesitaban viajar a Tianjin para recibir una herencia considerable, que incluía propiedades y artículos de lujo. Fue entonces cuando le preguntaron si podía ayudarlos con un préstamo para abogados y trámites. Como garantía de que le devolverían el dinero, la pareja le mostró fotografías de los bienes que supuestamente habían heredado, así como de los documentos de propiedad de un hotel. Además, decidieron dejar a su hijo con la niñera mientras ordenaban todo en Tianjin, por lo que Yu asumió que no había motivo para preocuparse.

Todo lo antedicho ocurrió en noviembre del año pasado, y desde entonces la mujer no ha percibido su salario, a pesar de cuidar al niño después de que sus padres desaparecieran. En cuanto al dinero, dice que prestó a sus empleadores la suma de 110.000 yuanes (15.6000 dólares), cifra que reunió aportando todos sus ahorros y algo más de dinero que le pidió a su hermano.

“Les di todos mis ahorros, pero desde noviembre del año pasado no he recibido ningún salario. Me deben mi salario y el dinero que me prestó mi hermano”, se quejó la niñera.

La mujer, desesperada, mostró a los periodistas fotografías de costosos relojes, automóviles y otros artículos de lujo incluidos en la herencia que supuestamente habían recibido los padres del niño. En retrospectiva, admite que podrían haberlo falsificado todo para defraudarle sus modestos ahorros, y añade que después de inspeccionar los documentos de propiedad de un hotel en Harbin, encontró rastros de edición digital. Además, la historia de que la herencia procedía de un hombre con el que la madre de la niña había salido más de una década antes nunca pareció genuina. Sin embargo, en su momento no pensó en todo eso y cayó en la trampa.

Yu intentó varas veces contactar a los padres del niño, tanto por teléfono como por la aplicación WeChat, el equivalente chino de WhatsApp, pero parecían haberse esfumado. También se puso en contacto con el hotel del que supuestamente eran propietarios, pero los dueños nunca habían oído hablar de ellos, por lo que sus temores de ser víctima de un elaborado fraude son mayores que nunca. Lo único que no tiene sentido en toda esa locura es el niño.

¿Cómo podría alguien abandonar a su hijo para obtener ganancias financieras, y mucho menos 110.000 yuanes, una suma no demasiado abultada? Yu y miles de chinos se lo preguntan, pero nadie parece tener respuesta. La mujer dice que no tiene corazón para abandonar al pequeño, y lo sigue cuidando con la esperanza de que sus padres eventualmente reaparezcan.

En los foros locales, muchos internautas sugieren a Yu que reporte el caso a la Policía, algo sobre lo que ella no se ha pronunciado. Asimismo, sugiere que probablemente los estafadores no sean los padres del pequeño.