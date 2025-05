Le pegaron pese a sus compañeros: controversia por incidente con una policía lesionada

Policiales

Un procedimiento policial llevado a cabo en la ciudad de Durazno generó una corriente de indignación luego de que videos grabados por particulares se viralizaran.

Según informara el programa Alternativa, de Radio Durazno, el hecho ocurrió el pasado domingo frente a una finca sita en las calles Rubino y Carbajal, cerca del hospital departamental.

En ese lugar, se produjo una disputa vecinal cuyo detonante fue un perro. Cuando la policía llegó allí, se produjo una situación de violento desacato.

En los videos captados se aprecia cómo una agente de policía es golpeada en repetidas ocasiones, a pesar de contar con el apoyo de varios compañeros. La conducta de esos otros policías fue el elemento más comentado por los internautas, algunos de los cuales consideraron que la mujer no fue lo suficientemente respaldada por sus compañeros, que nunca debieron permitir las agresiones.

De acuerdo con el citado medio, la uniformada sufrió cinco heridas cortantes, la más severa de ellas en el cráneo. Asimismo, un móvil policial fue destrozado.

Posteriormente, cuatro de los involucrados en la reyerta fueron detenidos, formalizados y condenados, todos con penas en régimen de libertad vigilada.

Tras las agresiones, el sindicato policial Sidepac, que agrupa a agentes de Canelones, no de Durazno, condenó los hechos y apuntó contra “el silencio institucional que no expresa su condena y su repudio, que no articula ni habla sobre ninguna fórmula para erradicar de una vez esta impunidad” y que “admite tales violaciones a los derechos de los trabajadores y sus garantías”.