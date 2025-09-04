Le hicieron la cruz: diócesis de Salto cesó a un cura por participar de ceremonia mormona

Locales

Esta semana, la diócesis de Salto cesó en sus funciones al sacerdote artiguense Lucas Ripoll. El motivo de la sanción habría sido la participación de Ripoll en una ceremonia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros son conocidos popularmente como mormones.

"En estos días ha circulado públicamente material gráfico donde se ve a Lucas Ripoll acudiendo y participando en ritos de iniciación en una comunidad no católica. Esto ha generado confusión en el pueblo de Dios", afirma Arturo Fajardo, obispo de Salto, en un comunicado.

"Le he retirado las licencias para el ejercicio del ministerio sacerdotal al mencionado presbítero. Por lo tanto, no tiene autorización para celebrar los sacramentos.", detalla la misiva

Según informara el medio noticioso artiguense Clicregional, Ripoll hizo su descargo a través de un mensaje difundido por WhatsApp. En dicha comunicación, el sacerdote calificó la situación como una de las más dolorosas de su carrera y acusó a sus detractores de difamación.

"Hoy he sido testigo de la dureza del corazón de muchos que se dicen cristianos", escribió. "He recibido acusaciones falsas que han desembocado en una de las situaciones más dolorosas para un sacerdote: no poder celebrar los sacramentos. En medio de esta tristeza, elijo perdonar de corazón a quienes han levantado esas calumnias. Sé quiénes son. Dios es justo, y en Él confío", concluyó.