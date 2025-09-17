Policiales

Le apretaron las tuercas: condena a mecánico que encerró en su taller a cliente moroso

Mediante la modalidad de proceso abreviado, la Justicia condenó a seis meses de cárcel a un hombre de 59 años e iniciales J.C.L.H, por un delito de privación de libertad. La pena será cumplida en régimen de libertad vigilada.

El hecho que derivó en dicha condena ocurrió el pasado lunes en la ciudad de Mercedes, concretamente en un taller mecánico situado en las calles Leandro Gómez esquina Cerrito.

Según el reporte de la Jefatura de Mercedes, minutos después de las 10:00 horas se recibió un llamado al 911 en el que se daba cuenta de que una persona estaba siendo retenida contra su voluntad.

Paralelamente, el ahora condenado se presentaba en la Comisaría 1ª y refería que, efectivamente, mantenía retenido a un cliente dentro de su taller de mecánica automotriz.

Cuando los efectivos llegaron al taller en cuestión liberaron al prisionero, que había sido encerrado por el mecánico luego de una discusión a causa de una deuda relacionada con la reparación de un vehículo.

Se dispuso asimismo la detención del tallerista y su comparecencia ante la Justicia, instancia que culminó con la condena ya descrita.