Lazo criticó “gravísimas” acusaciones de García y planteó “alternativas” a Cardama

Política

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, respondió en la mañana de este lunes a las acusaciones del senador y miembro interpelante, Javier García, y afirmó que Cardama se encuentra a “un hito” de “caerse del contrato”.

En entrevista con Arriba Gente (Canal 10), Lazo fue consultada acerca del hito de los motores de la OPV, que debían entregarse en febrero, aunque trascendió que ese plazo tampoco se estaría cumpliendo.

“El 10 de octubre, cuando recibimos a Cardama en el Ministerio, el señor ya manifestaba que seguramente iba a haber dificultades para que llegaran en tiempo esos motores”, contextualizó la ministra. Lazo sostuvo que en ese entonces fuentes periodísticas afirmaban que Cardama “había venido a solicitar plata”, hecho que la jerarca desmintió, y confirmó que la empresa solicitó una prórroga, que la cartera no otorgó porque “no era necesario”.

La frenteamplista aclaró que 12 días después, el 22 de octubre, se constató que la garantía presentada era falsa y se realizó la denuncia “con mucho tiempo de anticipación”. “Desde el 10 ya advertía que probablemente no llegara a tiempo, por lo que entonces ya no se estaría pagando en febrero. Si no se cumple el hito, no se paga, y significa que estaría cayendo el contrato”, explicó Lazo.

“Para nosotros, esta garantía de fiel incumplimiento con características fraudulentas ya configura una rescisión del contrato”, sostuvo la ministra, aunque aclaró que “hay que esperar”, ya que la decisión no funciona como un “interruptor”, sino que “se tienen que establecer acciones para demostrarlo”.

De acuerdo con esto, el ministerio tendría una “fuerte demostración” para rescindir el contrato en caso de que no se cumpla el plazo. De confirmarse ese escenario, la cartera maneja “por lo menos dos alternativas” para obtener OPV, una de ellas a través de un fabricante de la región, mientras que se descartó fabricar las naves en Uruguay.

Asimismo, en referencia a las acusaciones del exministro Javier García, subrayó: “Por allí sobrevolaba un tema en la interpelación de que yo había avalado decisiones del gobierno anterior. Mi firma no está en ninguna parte”.

“Mi respuesta permanente, desde la primera reunión que tuvimos con Cardama cuando todavía no habíamos asumido, fue que hasta el día 28 de febrero hay un gobierno que toma sus decisiones y se hace responsable. A partir del primero de marzo nos hacemos cargo”, destacó.

En tanto, aseguró que desde su asunción, la cartera dio una serie de pasos sobre distintos contratos de los que la administración era “muy crítica”. En ese sentido, negó una intencionalidad política y calificó como “gravísimas” las acusaciones del miembro interpelante.

Entre ellas, cuestionó la “enorme irresponsabilidad” de afirmar que la Armada Nacional y el ministerio están siendo “desmantelados”. “Eso es grave en sí mismo porque estamos hablando de un enfrentamiento absolutamente inexistente entre el mando superior y el gobierno nacional”, opinó, y sostuvo que se trató de comentarios realizados de manera “intencional”.