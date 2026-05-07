Lavalleja: septuagenario fallece en vuelco de camión de transporte de ganado

Un hombre de 77 años falleció esta mañana cuando el camión que conducía volcó.

Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió a las 10:20 horas en el kilómetro 165 de la ruta nacional 13, en el departamento de Lavalleja.

Allí, un camión con remolque que transportaba ganado y que circulaba rumbo a Aiguá, se salió de la calzada y volcó sobre su derecha, quedando sobre la faja natural, en el lado norte de la carretera.

Su conductor y único ocupante, un hombre de 77 años, quedó atrapado en la cabina y perdió la vida. Al momento de redactarse la presente, la ruta estaba parcialmente obstruida, y las autoridades continuaban trabajando en el lugar.