Lavalleja: septuagenario fallece en vuelco de camión de transporte de ganado
El trágico hecho ocurrió en la ruta 13, que quedó parcialmente cortada.
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07.05.2026 12:05
Un hombre de 77 años falleció esta mañana cuando el camión que conducía volcó.
Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió a las 10:20 horas en el kilómetro 165 de la ruta nacional 13, en el departamento de Lavalleja.
Allí, un camión con remolque que transportaba ganado y que circulaba rumbo a Aiguá, se salió de la calzada y volcó sobre su derecha, quedando sobre la faja natural, en el lado norte de la carretera.
Su conductor y único ocupante, un hombre de 77 años, quedó atrapado en la cabina y perdió la vida. Al momento de redactarse la presente, la ruta estaba parcialmente obstruida, y las autoridades continuaban trabajando en el lugar.
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