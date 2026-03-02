Lavalleja: motociclista murió en choque frontal con una camioneta

Policiales

Un hombre de 57 años falleció en un siniestro de tránsito en el departamento de Lavalleja.

De acuerdo con el reporte de la policía local, el hecho ocurrió sobre las 18:25 horas del domingo en camino Higuerita y camino Marco, a 12 kilómetros de Minas.

En una curva existente en el lugar, chocaron de frente una camioneta y una moto. El impacto resultó letal para el motociclista, un hombre identificado con las iniciales R.B.P.S.

La camioneta era tripulada por un hombre de 49 años, identificado como J.M.T., quien iba acompañado por un familiar. El conductor presentó documentación en regla, y su espirometría dio negativa.

El caso está en manos de la fiscal Marlene Canosa.