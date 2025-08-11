Lavalleja: investigan hallazgo de cráneos humanos en una finca

La Jefatura de Policía de Lavalleja investiga el hallazgo de dos cráneos humanos en el predio de una vivienda sita en camino Paso de la azotea e Ignacio Larrea, en el norte de la ciudad de Minas.
De acuerdo con el reporte policial, las autoridades tomaron conocimiento del hecho en la mañana del sábado mediante una llamada recibida a la línea 911.
Policía Científica acudió al lugar para procesar la escena.
La investigación del hecho está a cargo de la Fiscal del 1er turno, Beatriz Protesoni, quien dispuso, además del relevamiento, que se remitan ambos cráneos al Instituto Técnico Forense, actas a testigos y a los propietarios de las viviendas próximas a al terreno donde fueron hallados los restos.
