Lavalleja: denuncian que hermano de exintendenta trabajó como prevencionista sin título

Política

Montevideo Portal

El Sindicato Único de Prevencionistas del Uruguay (SUPREVU) emitió un comunicado el pasado miércoles en el que denunció una presunta irregularidad en la labor del hermano de la exintendenta de Lavalleja, Adriana Peña, en la Dirección de Servicios Técnicos – Técnico Prevencionista de la comuna.

Según detallan en el texto, de acuerdo con la resolución 233/021 de la Intendencia de Lavalleja, Gerardo Peña Hernández figuraba como “técnico prevencionista” y presuntamente ejercía funciones en la dirección anteriormente mencionada, sin embargo, tras una investigación del sindicato, no figuran registros de que esta persona haya realizado algún curso de este carácter.

Los trabajadores del SUPREVU realizaron una consulta amparado en el acceso a la información pública de acuerdo con la Ley 18.381 a la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) pretendiendo conocer sobre el asunto.

“Con fecha 23 de marzo del corriente se notifica a SUPREVU desde la Asesoría Letrada del Codicen (Consejo Directivo Central) del acta Nº6 de fecha 9 de marzo de 2022, del expediente 2021-24-4-007261, la cual informa que no existen registros que documenten que Néstor Gerardo Peña haya realizado algún curso de Técnico Prevencionista en DGETP-UTU, así tampoco existen registros de reválida alguna”, dice el documento del sindicato.

En resumen, del pedido de acceso a la información pública no se desprende que el hermano de la exintendenta haya realizado algún curso como para ejercer como técnico prevencionista, tal como está estipulado en la resolución 233/021, según lo recabado y denunciado por el sindicato.

En tanto, el edil departamental de Lavalleja por el Frente Amplio Mauro Álvarez citó este comunicado y comentó que el hermano de Peña figuraba como técnico prevencionista y “resultó que no lo es”. “La administración del PN (Partido Nacional) Lavalleja cada vez peor. Pobre pueblo”, expresó.

De los #LavallejaPapers se desprendía una resolución que mencionaba en un cargo jerárquico de confianza al hermano de la ex intendenta.

Pero figuraba como "Técnico Prevencionista" , y resultó que no lo es.

La Administracion del PN Lavalleja cada vez peor.

Pobre pueblo. pic.twitter.com/8iBVCNG8wU — ???????? ?????????? ?????????????? (@_MauroAlvarez_) May 5, 2022

En diálogo con Montevideo Portal, el curul frenteamplista aseguró que si el hermano de Peña llegó a trabajar en esa función sin tener el título para hacerlo es “gravísimo” porque una de las principales funciones que tiene ese cargo es “salvaguardar la vida humana” en el trabajo del obrero.

“Creo que es jodido. Estoy evaluando, en realidad fue una consulta que le hice al intendente Mario García cuando le hice la interpelación y no contestó. Pregunté si esa persona era técnico prevencionista, si tenía título habilitante, y esa pregunta no fue contestada”, comentó Álvarez.

“Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer ahora algunas cuestiones de carácter político y por qué no legal. En el caso de que se haya cometido alguna infracción a las normas jurídicas, como actores políticos responsables y por mi función pública como edil, vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque nos parece que no es un hecho aislado, no es un hecho común y corriente, y mucho menos dejarlo pasar y que haya quedado con la renuncia de Hernández al cargo”, sostuvo, y agregó que “hay otro tipo de responsabilidades” que se van a “analizar” con el resto de la bancada de ediles del FA y con el diputado Javier Umpiérrez.

Montevideo Portal