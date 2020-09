Política

Laura Raffo: “Tenemos un plan de gobierno que piensa en las personas y no en el poder”

Laura Raffo, candidata por la coalición multicolor (bajo el lema Partido Independiente) en las elecciones departamentales, participó este viernes del cierre de campaña de la lista 600 del sector Ciudadanos, del Partido Colorado.

Al hacer uso de la palabra, Raffo repasó los distintos capítulos de su programa de gobierno, como "Montevideo olvidado", "Montevideo te invita" y "Montevideo agenda joven", entre alguno de ellos.

"Creo que lo que nos diferencia en nuestra propuesta es que tenemos una propuesta de gobierno para Montevideo que está absolutamente centrada en las personas. En los montevideanos y las montevideanas, en sus preocupaciones de todos los días", dijo Raffo.

"Ese montevideano que te pide que su cuadra esté más iluminada, que no esté el basural cerca y que te pide que lo cuides y le soluciones sus problemas de todos los días", agregó.

La candidata de la coalición sostuvo que le ha pasado de "toparse con gente" que le dice: "mirá, no me importa de qué partido sos, yo quiero que me soluciones este problema".

Raffo apela al "voto de confianza" de esos vecinos y dijo que si llega a la intendencia "va a cumplir" con lo que está diciendo.

"Tenemos un plan de gobierno que realmente piensa en las personas y no en el poder en sí mismo", aseguró.

Además, sostuvo que "hay mucho voto silencioso en Montevideo" y que "el uruguayo tiene mucho de eso, de ser silencioso".

"Hay una gran cantidad de indecisos. Lo que llamamos voto silencioso es a quienes se acercan y nos dicen ‘che, los voto a ustedes'", dijo Raffo a la prensa tras el acto.

"Creo te lo dice en secreto porque es un votante que tradicionalmente quizás no era de la coalición, pero ahora ve la oportunidad de que se hagan las cosas distintas y no se han solucionado sus problemas", sostuvo en declaraciones consignadas por Telemundo.