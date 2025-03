Laura Alonsopérez sobre su festejo en asunción de Orsi: “Es lo espontáneo que nació en mí”

Política

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, habló sobre su festejo el pasado 1° de marzo durante la asunción presidencial, por el que recibió críticas positivas y negativas.

“Estaba abajo gritando lo que grité del balcón. Yo soy de esas. Entonces, no puedo, como te puedo decir, hacer otra cosa que no sea esa, porque es lo espontáneo que nació en mí. Lo hubiera hecho abajo y lo hice arriba. Capaz que a alguien no le gustó porque una tiene que ocupar un lugar protocolar”, dijo la bailarina oriunda de Maldonado en diálogo con Canal 5.

Al ser consultada sobre si le afectaron las críticas que recibió, Alonsopérez aseguró que no. “Sé quién soy, qué lugar ocupo y que no quiero ocupar ningún lugar que no me corresponde. Simplemente fue una expresión de alegría hacia mi compañero, porque sé lo que pasó, sé lo que luchó, sé lo que trabajó para llegar a donde llegó. Solo yo lo sé”, dijo la esposa del presidente de la República.

Alonsopérez, que presentará su obra Tercer fuerxa en el Teatro Solís, pidió “disculpas si a alguien le pareció exacerbado o fuera de lugar”. “No lo hice con intención, lo hice desde un lugar totalmente natural y espontáneo”, expresó la artista.

“Lo que destaco de este país, por lo poco que he viajado, es la libertad. La libertad es lo más importante. Entonces, todos podemos opinar, todos somos libres”, dijo la bailarina.

Según Alonsopérez, su efusiva reacción en el balcón del Palacio Estévez reflejó quién es ella. “Fue alegría y apoyo de mi compañero, que sé por las que pasó, el trabajo que viene haciendo minucioso, que no es un improvisado de lo que está siento, y que además se tuvo que bancar muchas cosas feas. No solo él, sino toda mi familia”, afirmó la “primera dama”.

La bailarina, que se definió como “muy niña” y “muy musical”, dijo estar de acuerdo con quienes pensaron que su forma de festejar tuvo que ver con “todo lo que pasó”. “Creo algo de eso hubo, como que fue la alergia de que todo terminó para bien; había mentiras en el medio”, dijo Alonsopérez.

En plena campaña electoral, una mujer trans se presentó una denuncia contra el actual presidente de la República, en la que aseguraba haber sido agredida por él. Sin embargo, la exmilitante del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso, anunció que era “falsa”, por lo que cumple una condena en prisión.