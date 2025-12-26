Las vacaciones de Orsi, los días de Cosse en Torre Ejecutiva y el rol de Blanca Rodríguez

El presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitó permiso al Parlamento para ausentarse del país desde este sábado 27 de diciembre al 3 de enero, días en los que descansará con su familia y viajará al exterior.
El viaje de Orsi implica que deba realizarse un cambio de mando con la vicepresidenta Carolina Cosse, quien asumirá como presidenta interina durante una semana.
Según informó Telenoche, desde este viernes Orsi dejó de participar de reuniones en Torre Ejecutiva, donde Cosse se dirigirá para ejercer funciones. La vicepresidenta atenderá las reuniones del mandatario y firmará resoluciones.
Fuentes cercanas a Presidencia indicaron a Montevideo Portal que Orsi y Cosse tendrán el teléfono abierto entre ambos.
Con la asunción de Cosse en el Poder Ejecutivo, la senadora Blanca Rodríguez será quien presida la Asamblea General del Parlamento, tal como lo establece la Constitución.
“En caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, o en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del presidente y del vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el senador primer titular de la lista más votada del partido político por el cual fueron electos aquellos, que reúna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, la desempeñará el primer titular de la misma lista en ejercicio del cargo que reuniese esas calidades si no tuviese dichos impedimentos, y así sucesivamente”, indica el artículo 153 de la ley.
