Las solicitudes de exportación crecieron un 14% con respecto a marzo de 2024

Según cifras del Informe de Comercio Exterior uruguayo, se registró un aumento interanual de 14% respecto a las exportaciones uruguayas de bienes, luego de que se alcanzaran 128 millones de dólares más con respecto a marzo del pasado año.

Entre los productos de mayor crecimiento, se encuentra la celulosa (57%), subproductos cárnicos (40%), concentrado de bebidas (37%) y carne bovina (28%). En la otra punta, los productos que no mantuvieron sus números respecto a marzo de 2024 son los vehículos (-29%), trigo (-28%) y plásticos y su manifacturas (-2%).

Este crecimiento llega luego de un mes de febrero en el cual existió una disminución interanual de 5%. En dicho período existió una baja de -42% en la exportación de celulosa con respecto a febrero del último año, que marcó que finalmente se cierre el mes en con US$ 937 millones.

Entre los principales destinos de las exportaciones en marzo se encuentran China (US$ 212 millones), Brasil (US$ 202 millones), Estados Unidos (US$ 175 millones), la Unión Europea (US$ 162 millones) y Argentina (US$ 43 millones).

En tal sentido, el crecimiento más notorio se da en el país norteamericano, con un aumento interanual de 126% en comparación con marzo de 2024. La carne bovina lideró con US$ 81 millones, por delante de la celulosa, que si bien se triplicó a US$ 45 millones, quedó en segundo lugar.

Por su parte, los subproductos cárnicos y el concentrado de bebidas completaron la lista con US$ 17 y US$ 11 millones respectivamente. Más lejos quedan los productos de madera, miel, productos lácteos y aparatos e instrumentos médicos.

En tanto, el primer trimestre del año cerró con un saldo positivo, con la carne bovina que creció interanualmente un 24%, como producto más exportado. En segundo lugar finalizó la celulosa; le siguieron los concentrados de bebidas, productos lácteos y trigo.

