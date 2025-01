Las resoluciones de Presidencia para varios artistas extranjeros: qué dicen y quiénes son

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó 23 resoluciones de Presidencia entre el 31 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025. Cada uno de esos documentos atañe a un artista o conjunto de artistas distinto, que se presentó durante el año pasado o dará un espectáculo este año en Uruguay.

Entre la lista de músicos aparecen figuras como Marc Anthony, María Becerra, Joaquín Sabina o quienes se presentaron en el Festival Buena Vibra, entre varios otros.

¿Qué tienen en común cada uno de esos artistas? Que son ciudadanos extranjeros, es decir no residentes en Uruguay.

De esta manera, según consignó El País, cada decreto firmado por el presidente exonera a estos músicos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “a las retribuciones personales generadas por la actuación” de cada artista no residente que se presentó o presentará en el país.

En cada documento se establece que “es conveniente otorgar, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, aquellos beneficios fiscales que mejoren las condiciones de realización de la referida actuación”.

Así, la exoneración del IVA se hace caso a caso cuando es para artistas no residentes, mientras que a los residentes ya se les exonera este impuesto por ley al momento de percibir sus retribuciones por actuar.

No obstante, los músicos no residentes en Uruguay ni los extranjeros que se presentan en espectáculos en el país no están exentos del impuesto a la renta. Por ello, los radicados en Uruguay deben pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) basándose en la escala de franjas del tributo, mientras que los artistas como los que el presidente exoneró del IVA deben pagar el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR), que grava con 12% las retribuciones que perciben por su actuación en el país.

De tal forma, la lista completa de artistas exonerados de IVA es la siguiente:

• Ara Malikian, por su espectáculo del 29 de setiembre de 2024 en el Auditorio Nacional del Sodre;

• Los artistas participantes del evento Keyloween, del 2 de noviembre de 2024 en el Hangar 33, Ciudad de la Costa;

• Los artistas participantes del evento Miss Monique & Camelphat at Open Park, el 28 de diciembre de 2024 en Punta del Este;

• Los artistas participantes del evento Music on PDE 2025, del 3 de enero de este año, en Open Park, Punta del Este;

• El grupo musical Mocedades y el artista Rafael Basurto, por su espectáculo del 9 de noviembre de 2024 en la Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia del Sacramento;

• Camilo, por su espectáculo del próximo 12 de marzo de 2025 en Antel Arena;

• Trueno, por su espectáculo del 11 de octubre de 2024 en Antel Arena;

• Diego Torres, por su espectáculo del 6 de diciembre de 2024 en Antel Arena;

• Alex Ubago, por su espectáculo del 23 de setiembre de 2024 en la Sala Zitarrosa;

• Natalí Pérez, por su espectáculo del 8 de noviembre de 2024, en la Sala del Museo del Carnaval;

• Marc Anthony, por su espectáculo del 28 de setiembre de 2024, en Antel Arena;

• Los artistas participantes del evento Festival Buena Vibra, del 7 de setiembre de 2024 en el Velódromo Municipal de Montevideo;

• María Becerra, por su espectáculo del 30 de noviembre de 2024 en la rambla de Montevideo;

• Airbag, por su espectáculo del 20 de julio de 2024, en Antel Arena;

• Fito Páez, por sus espectáculos de los días 6 y 8 de noviembre de 2024 en Antel Arena;

• La Delio Valdez, por su espectáculo del 5 de octubre de 2024 en el Velódromo de Montevideo;

• Dillom, por su espectáculo del 16 de agosto de 2024 en el Velódromo de Montevideo;

• Benjamín Amadeo, por su espectáculo del 28 de setiembre de 2024 en la Sala Zitarrosa;

• Joaquín Sabina, por sus espectáculos de los próximos 29 y 30 de marzo de 2025 en el Estadio Centenario;

• José Luis El Puma Rodríguez, por su espectáculo del próximo 30 de marzo de 2025 en el Auditorio Nacional del Sodre;

• Milo J, por su espectáculo del próximo 21 de febrero de 2025 en Antel Arena;

• Koino Yokan, por su espectáculo del 23 de noviembre de 2024 en la Sala del Museo del Carnaval;

• Ismael Serrano, por su espectáculo del 5 de abril de 2025 en el Auditorio Nacional del Sodre.

Montevideo Portal