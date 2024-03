Las recomendaciones del Sinae ante la alerta roja emitida por Inumet este miércoles

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la tarde de este miércoles una alerta roja por fuertes lluvias y tormentas para el suroeste y el centro del territorio uruguayo. La advertencia comenzó a las 18:30, informó en una conferencia de prensa el director de Meteorología y Clima del organismo, Néstor Santayana.

En la misma conferencia, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Santiago Caramés, dio algunas recomendaciones a la población para resguardarse ante la inestabilidad anunciada.

Así, instó a que se permanezca “dentro de las viviendas”, que se tome “especial precaución con las personas más vulnerables”, y mantener a las mascotas y animales domésticos “en lugares protegidos”. También llamó a asegurar ventanas y puertas exteriores, y conducir “con extrema precaución”.

De todas formas, “se recomienda no circular”, puntualizó Caramés.

????En el marco de la actual alerta roja por tormentas fuertes y severas, el Director Nacional de Emergencias, @pochocarames, comparte algunas recomendaciones para la población ?? pic.twitter.com/C1R9fxLcmQ — Sinae (@sinae_oficial) March 20, 2024

En tal sentido, señaló que la vigilancia especial irá en principio hasta las 05:00 AM del jueves, según una resolución firmada por el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. El monitoreo será “minuto a minuto”, aseveró el director del Sinae.

Minutos después de terminada la conferencia de prensa, el organismo emitió un comunicado en el que se reafirmaron algunas recomendaciones más.

Por ejemplo, el Sinae sugirió “retirar del entorno (jardines, balcones, etcétera) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles”, y evitar permanecer cerca de las ventanas y puertas que den a la calle.



“Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda. No realizar maniobras para las cuales no se fue entrenado”, añade el texto difundido, y detalla que, en caso de emergencia, se debe notificar al 911.

De todas formas, si fuera necesario y “en caso de extrema necesidad” tener que circular, el Sinae recomendó: “Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas; conducir con extrema precaución: disminuir la velocidad; aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero; circular con ‘visión panorámica’, atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etcétera); evitar maniobras bruscas [y] no frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning); no intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar, [y] desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado/a debido a la cantidad y fuerza de las aguas”.

?? Se emitió alerta roja por tormentas fuertes y severas



Regirá desde las 18:30 h para la zonas centro y sur-oeste del territorio nacional y desde las 21:30 h para la zona norte.



Alerta y recomendaciones ?? https://t.co/Hlh19bk4Hh pic.twitter.com/7gP8yoSCbI — Sinae (@sinae_oficial) March 20, 2024

