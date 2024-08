Las reacciones de Milei, Trump y Meloni por polémica pelea de boxeo femenino en París 2024

Tras la polémica por la pelea de boxeo femenino entre la argelina Imane Khelif y la italiana Angela Carini en la categoría de hasta 66 kilos de los Juegos Olímpicos, algunas figuras políticas y empresarios reaccionaron a la situación.

“A ver boluprogres. Vengan a explicar esto”, escribió el presidente de Argentina, Javier Milei, en la red social X.

“Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate”, sostuvo. “Si seguía la mataba...”, agregó.

El expresidente estadounidense Donald Trump también aludió a la polémica y aseguró: “Voy a excluir a los hombres de deportes femeninos”.

Por su parte, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, aseguró que “no fue un combate en igualdad de condiciones”.

“Llevo años intentando explicar que algunas tesis llevadas al extremo corren el riesgo de impactar especialmente en los derechos de las mujeres”, expresó.

Otro que se expresó al respecto fue el senador republicando J. D. Vance, candidato a vicepresidente junto a Trump en Estados Unidos.

“Esto es desagradable, y todos nuestros líderes deberían condenarlo”, afirmó.

This is where Kamala Harris's ideas about gender lead: to a grown man pummeling a woman in a boxing match. This is disgusting, and all of our leaders should condemn it. https://t.co/hUdx7rStzo