Las ocho preguntas que te hiciste (y nosotros también) sobre la elección departamental

El domingo 27 de setiembre son las elecciones departamentales. Si bien se hacen cada cinco años y ya estamos bastante acostumbrados, el contexto de pandemia sacó un poco del foco a esta instancia electoral y es necesario repasar algunos datos para estar 100 % informados.

El ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach respondió a Montevideo Portal las ocho dudas que consideramos más usuales. A continuación, lo que hay que saber para ir a votar:

1. ¿Qué autoridades se eligen el domingo 27?

Se eligen el intendente y los integrantes de la Junta Departamental (ediles). En las circunscripciones donde corresponda se elige el Concejo Municipal de cinco miembros.

2. ¿Cómo se elige el intendente y cómo se resuelve el ganador?

El intendente y sus suplentes se eligen a través de una hoja de votación, encabezada por el nombre del lema (partido político) que se identifica por un número que está encerrado en un círculo debajo del cual figura el departamento y la fecha de la elección. El candidato más votado del partido más votado (en cada departamento) será quien resulte electo intendente. En esa misma hoja de votación se votan los candidatos a integrar la Junta Departamental.

3. ¿Cómo se elige el alcalde de cada municipio y cómo se resuelve el ganador?

Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral. De estos cinco miembros, el primer candidato de la lista más votada del lema más votado se denominará alcalde, los otros cuatro integrantes serán concejales. Estos candidatos se votan en una hoja de votación aparte de la del intendente y ediles, que estará encabezada por el lema partidario, se indicará que es para la elección municipal y las series de credencial cívica para las que es válido emitir el voto con dicha hoja. Se identificará con un número seguido por una letra que identifica al municipio encerrado en un círculo, debajo del círculo se especifica la fecha de la elección, el nombre del municipio y el departamento.

4. ¿Se puede votar solo para elegir intendente o solo para elegir alcalde?

No todas las series corresponden a una circunscripción de un municipio, ya que hay localidades o territorios que no tienen municipio, esto quiere decir que hay circuitos en los que solo se vota elección departamental (intendente y ediles). En caso de que corresponda a un municipio, si se votan las dos hojas deberán ser del mismo lema, también se puede votar solo la hoja a la elección departamental y se puede votar solo la hoja a la elección municipal.

5. ¿Se puede votar a un alcalde fuera del municipio en el que uno vota?

Solo se puede votar a la elección municipal correspondiente a las series que comprenden la circunscripción de dicho municipio.

6. ¿Se puede votar un intendente de un partido y un alcalde de otro?

Las hojas de votación de la elección departamental y la de la elección municipal deben ser del mismo lema.

7. ¿Qué pasa si una persona está en cuarentena por coronavirus? ¿La gente que es población de riesgo puede excusarse de votar?

Los motivos por los que se puede justificar la no emisión del voto son: por certificación médica, por encontrarse fuera del país o por causas de fuerza mayor. Si el motivo por el que no se emite el voto está vinculado a la situación que se vive por la emergencia sanitaria deberá justificarse con el certificado médico correspondiente.

8. ¿Qué pasará con aquella persona que ingrese a votar sin tapabocas?

La Corte Electoral exhorta a la ciudadanía a concurrir con tapabocas a la jornada electoral y mantener las distancias sugeridas. Para quien no lleve tapabocas habrá desechables a fin de sugerirle su uso. No se limitará el derecho al voto por no usar tapabocas.

