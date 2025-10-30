Policiales

Las manos en la masa: pizzería denuncia robo en Paysandú y difunde video del delincuente

Montevideo Portal

Una pizzería de la ciudad de Paysandú denunció el robo de su local, ubicado sobre la calle 18 de Julio, en una zona comercial de la capital departamental.

El incidente, que ocurrió durante la madrugada del 28 de octubre, fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y posteriormente difundido por sus propietarios a través de su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede observar a un hombre dentro del local, que está en el área ubicada detrás del mostrador principal, donde comienza a revisar y revolver uno de los cajones. Luego, se lo ve salir caminando tranquilamente del lugar, sin mostrar signos de apuro ni resistencia.

El video generó una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios expresaron su indignación y preocupación.

La pizzería, que decidió hacer público el material audiovisual, busca colaborar con la policía en la identificación del responsable.

“Lamentamos informar que esta madrugada nos entraron a robar al local. Ya está todo en manos de la policía. Lo que construimos juntos, nadie nos lo quita, y nos levantaremos con más fuerza”, señalaron.

