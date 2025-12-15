Internacionales

Las impresionantes imágenes de cómo un vendaval derrumbó una estatua en Brasil

Un monumento que simula la Estatua de la Libertad, ubicado frente a la tienda Havan de Guaíba, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, se derrumbó durante la tormenta que azotó la ciudad este lunes 15 de diciembre.

La información fue confirmada por el alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, y quedó registrada en videos que muestran el momento en el que la estatua cayó. El episodio no dejó heridos.

Según consignó G1, la zona fue aislada de inmediato y la tienda que instaló la estatua se comprometió a trabajar en su recuperación.

La escultura tiene una altura total de 35 metros. La parte dañada corresponde únicamente a la estatua, que mide 24 metros.

La región se encuentra bajo alerta de Defensa Civil por ráfagas de viento superiores a 90 km/h. Además, está pronosticada una tormenta para toda el área metropolitana brasileña.

?? Um monumento que simula a Estátua da Liberdade, localizado em frente à loja Havan de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desabou durante o forte temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira (15).



?? A região está sob alerta da Defesa Civil para rajadas de… pic.twitter.com/b7QJfs2SnS — O Bairrista ?? (@O_Bairrista) December 15, 2025