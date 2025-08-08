Las imágenes de Marset que aparecen en control migratorio para ingresar a Paraguay

Montevideo Portal
Al ingresar a Paraguay, se pueden encontrar imágenes de la recompensa de hasta US$ 2 millones que ofrece Estados Unidos por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según pudo constatar Montevideo Portal.
Así, se ofrece dicha suma de dinero por “información conducente al arresto y/o condena” de Marset. Según reza el volante, está “acusado de lavado de dinero” en el país norteamericano y de “narcotráfico” en Paraguay y Bolivia.
“Cualquier información al: [email protected]”, finaliza el cartel, y adjunta dos códigos QR: uno al Departamento de Estado y otro a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
Marset está acusado de liderar una red criminal transnacional y es uno de los principales investigados en la Operación A Ultranza Py, la más grande en la historia de Paraguay contra el tráfico de cocaína. Las autoridades lo vinculan con al menos 16 toneladas de droga incautadas en Europa y América del Sur, incluyendo un cargamento récord de 11 toneladas interceptadas en el puerto de Amberes, Bélgica, en 2021.
