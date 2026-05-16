Las expectativas de la población “son superiores” al accionar del gobierno, dijo Sánchez

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió en rueda de prensa a cómo los números de aprobación del gobierno divulgados recientemente por encuestadoras afectan a la gestión. En esta línea, reconoció que las expectativas de la ciudadanía “son superiores” a lo que el gobierno lleva a cabo.

“Los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas; las expectativas que tienen los ciudadanos son superiores a las que registramos hoy, pero creo que tenemos un rumbo que es bueno. Lo que hay que hacer es profundizar en él”, argumentó el jerarca, según consignó Noticias 5 (Canal 5).

Acto seguido, el secretario de Presidencia opinó que la “señal” de las encuestas es que el gobierno debe “poner el pie en el acelerador y hacer que las transformaciones se asienten más fuertemente”.

“Tenemos que mostrar más lo que estamos haciendo, pero, por sobre todas las cosas, hacer más cosas”, concluyó.

A su vez, Sánchez también concordó con la visión que tuvo la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, acerca de que las encuestas son “una luz amarilla” para el gobierno.