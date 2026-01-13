Policiales

Las estrictas medidas de seguridad con las que Fernández Albín vive en la cárcel

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, imputado por el tráfico de 2.200 kilos de cocaína incautados en agosto en Punta Espinillo, permanece en la Unidad N.º 1 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la cárcel de Punta de Rieles, bajo un régimen de aislamiento total.

En tal sentido, el Ministerio del Interior compartió cómo son las estrictas medidas de seguridad con las cuales Fernández Albín es controlado desde su celda. Según señaló el ministerio, las condiciones “se establecieron según el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento, aplicable a personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública”.



Dado su perfil, Fernández Albín se encuentra en una unidad que cuenta con un avanzado sistema que incluye videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, entre otros dispositivos, y que se encuentra doblemente cercado y presenta dos muros perimetrales.

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior indicaron que se realizaron pericias del Instituto Técnico Forense que no constataron riesgos ni problemas de salud mental en Fernández Albín. En esta línea, señalaron que el encierro de Fernández Albín “se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”.

“El Ministerio del Interior reafirma que el cumplimiento de las condiciones aplicadas a personas privadas de libertad con este perfil delictivo forma parte de una estrategia focalizada orientada al combate del crimen organizado, con el objetivo de neutralizar su accionar tanto fuera como dentro de los centros de reclusión”, agrega la comunicación.

