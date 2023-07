Las dudas en el Pit-Cnt por plebiscito contra reforma jubilatoria y la frialdad en el FA

Política

Por Gonzalo Charquero

geceache

La decisión de si impulsar o no un plebiscito contra la reforma de la seguridad social divide tanto a la interna del Frente Amplio (FA) como a la central sindical Pit-Cnt.

En la fuerza política, el Partido Socialista ratificó su voluntad de avanzar con una propuesta que implique una enmienda constitucional. Pero otros sectores son distantes, o directamente contrarios, y piensan que la mejor alternativa es esperar el resultado electoral para, en caso de triunfar, modificar en 2025 la actual ley.

Uno de los grupos que está en esa postura es el Movimiento de Participación Popular (MPP). Dirigentes del mujiquismo lo han expresado en reuniones informales con otros sectores de la fuerza política, dijeron a Montevideo Portal fuentes del Frente Amplio. De hecho, en mayo, el precandidato del sector, Yamandú Orsi, señaló que lo más conveniente era primero formular una propuesta alternativa sobre seguridad social.

En el bloque conformado por el seregnismo, son explícitos sobre el camino que debe seguir el Frente Amplio en el tema. El senador José Carlos Mahía dijo a Montevideo Portal que la fuerza política debe promover “un diálogo social” para formular una ley alternativa que presente en caso de ganar la elección. “Ese es el camino que nosotros creemos que hay que llevar adelante”, dijo.

El dirigente remarcó que eso fue lo anunciado en marzo por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

“Las experiencias plebiscitarias, cuando se juegan cuestiones vinculadas a gobierno y la composición del Parlamento, por lo general han fracasado, tanto los impulsados por la izquierda como por la derecha”, completó Mahía, al señalar como ejemplos la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, la habilitación de allanamientos nocturnos o el voto en el exterior.

Además de una cuestión de oportunidad política, otro dirigente frenteamplista consultado por Montevideo Portal también dijo que forma parte del análisis el hecho de que un plebiscito de este tipo puede poner al presidente, Luis Lacalle Pou, como protagonista de la campaña para defender una ley de su gobierno, y que esa participación del mandatario puede favorecer al oficialismo.

El Partido Socialista, en tanto, se expresó a fines de junio a través de su Comité Central. “En relación al debate que transita el movimiento popular sobre seguridad social, el Partido Socialista se expresa a favor de impulsar un recurso de democracia directa, en este caso un plebiscito constitucional junto con la próxima elección nacional”, señaló una declaración.

La mirada de la central sindical

En el Pit-Cnt, la Mesa Representativa se reunirá el 10 de junio, pero en la interna sindical también persisten posiciones distintas sobre si impulsar un plebiscito contra la reforma jubilatoria.

Los dirigentes sindicales que integran la mayoría conformada por los comunistas y la corriente Articulación mantienen conversaciones diarias sobre cómo saldarán el tema, aunque uno de los participantes en las negociaciones reconoció a Montevideo Portal que el escenario es “difícil”.

Además de la trascendencia del tema puntual, la situación podría representar una votación dividida después de tiempo en la alianza que conduce el movimiento obrero.

En el Pit-Cnt, los dirigentes sindicales del Partido Comunista son los principales promotores del plebiscito. El presidente de la central, Marcelo Abdala, ha ratificado en conversaciones informales con otros dirigentes que pretenden impulsar la iniciativa, dijeron fuentes sindicales.

Articulación tendrá este viernes una instancia de plenario en la que debatirán la posición a seguir. De momento, algunos de sus principales dirigentes son reacios a ir por impulsar un plebiscito, y evalúan que políticamente es más conveniente esperar a un eventual triunfo del Frente Amplio para negociar una nueva ley, dijeron fuentes de Articulación.

La corriente En lucha, que integran los estatales de COFE, el sindicato de la bebida y los municipales de Adeom, hicieron público durante un conversatorio este martes un camino alternativo, que implica formular una propuesta a los precandidatos. “El momento de nuestra clase es un momento delicado y no nos dejan condiciones hoy de una avanzada de estas características”, dijo allí Fernando Ferreira, según consignó el semanario Búsqueda.

El sindicalista consideró, por un lado, los resultados de otras iniciativas de consulta popular, así como las dificultades para alcanzar una propuesta única en el Pit-Cnt.

Es que la corriente minoritaria dentro del Secretariado Ejecutivo de la central, que lideran los sindicatos de postales, de la enseñanza privada y de UTE, entienden que debe haber una papeleta para promover también ir contra las AFAP, lo que abre la puerta a que pueda haber dos papeletas en un eventual plebiscito.

Juan González, de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, dijo a Montevideo Portal que la instancia presenta “una ventana de oportunidad que incluya el tema de las AFAP”. “Nosotros vamos por tres puntos: lo de las AFAP, la edad jubilatoria y el aumento de las jubilaciones mínimas”, resumió.

“Lo que sería ideal es que fuésemos todos con eso, porque aparte no hay nadie que te dé un argumento en contra de esto, particularmente lo de las AFAP, que es para nosotros un punto innegociable. Creo que los argumentos habría que buscarlos en otro lado, y no están dentro del Pit-Cnt”, dijo González.

“Evidentemente hay quienes entienden que esto se juega en más de un tiempo. Nosotros creemos que no. La realidad es que en años del gobierno del Frente Amplio no se tocaron las AFAP, y no parece que se vaya a hacer. Es una macana ir con dos papeletas, pero no sería la primera vez”, finalizó.

