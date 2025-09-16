Internacionales

Las claves del discurso de Milei al presentar el proyecto de Presupuesto 2026

Por Nicolás Arano

Luego de la derrota en las elecciones legislativas provinciales y en plena campaña electoral de cara a las parlamentarias nacionales del próximo 26 de octubre, el presidente argentino, Javier Milei, presentó por cadena nacional el proyecto de ley del presupuesto 2026, que luego fue enviado al Congreso de la Nación.

En su discurso el mandatario puso el foco en el programa económico que impulsa La Libertad Avanza desde diciembre de 2023.

“Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros, porque efectivamente lo son”, dijo.

Sin embargo, Milei reconoció las dificultades de amplios sectores de la sociedad.

“Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Más allá del éxito de nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”, señaló.

Según el presidente, los años más duros fueron los primeros y aseguró que “lo peor ya pasó”.

Además, agradeció el respaldo recibido en este primer período de gestión.

“Quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo”, señaló.

