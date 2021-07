Las aclaraciones de Cabildo Abierto por borrador del proyecto sobre la Ley de Medios

Política

En el comunicado el partido que lidera Manini Ríos asegura que quienes emitieron opinión “confesaron no haber leído el proyecto de ley”.

Montevideo Portal

El partido político que lidera el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos Cabildo Abierto emitió un comunicado este sábado donde realizó algunas puntualizaciones luego de que se "desate una campaña que desinforma y confunde a la opinión pública" a raíz de un borrador de una iniciativa del partido para la Ley de Medios.

Según indicaron, la propuesta "garantiza" el derecho de los ciudadanos a "recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y el derecho a acceder a los servicios de radio y televisión de forma proporcional a su representación parlamentaria a los actores políticos.

"Quienes emitieron opinión confesaron no haber leído el proyecto de ley, considerarlo insólito y de inspiración totalitaria. Curiosamente, el ataque a un proyecto que busca garantizar la imparcialidad, pluralidad y equilibrio, se hizo sin imparcialidad, ni pluralidad ni equilibrio, sin contar con ningún representante de Cabildo Abierto para que explicara la iniciativa. Además, se hizo con total desconocimiento de cómo se maneja el tema en el mundo democrático y desarrollado", aseguraron en el comunicado.

Cabildo Abierto señala que la ley se inspiró en el modelo de Italia y que su finalidad es "profundizar la democracia" y ser "garantistas" de las minorías políticas y con menor poder económico.

"Concretamente se nutre de la Ley número 28/2000, de 22 de febrero de 2000 de la República de Italia, que rige en la actualidad. Dicha ley establece las dos garantías que impulsa Cabildo Abierto: el derecho de los ciudadanos y el derecho de los actores políticos. Y encomienda su contralor a la Autoridad de la Garantía en las Comunicaciones", añaden.

Asimismo, el partido político asegura que "no se puede aceptar que se catalogue como lo que no es" y que no se puede aceptar las caricaturas, los calificativos y la búsqueda de la depredación de su accionar político.

En una sección aparte denominada "notas", Cabildo señala que la iniciativa fue entregada a unas pocas personas como borradores del proyecto a los efectos de iniciar una discusión del tema, sobre el cual se fueron haciendo correcciones.

"Alguien filtró el primer borrador a la prensa y entendemos que no fue casual. Cabildo Abierto ha sido siempre leal con quienes negocia y jamás filtró o comentó una iniciativa de algún socio antes que la misma fuera conocida públicamente. No ocurrió lo mismo respecto a Cabildo Abierto", indicaron.

Finalmente, recomendaron especialmente la lectura del libro "La disfida della Par Condicio, 20 anni dopo", Luca Romano, The Skill Press, julio de 2020. Indicaron que la versión digital para e-book está disponible en Amazon.

CA - Comunicado Ley de Medios by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal