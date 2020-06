Larrañaga sobre dichos de Vázquez: “Al expresidente le vamos a contestar con hechos”

Política

Hechos, no palabras... ah no, pará

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, compareció ante la Comisión Especial bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento para dar a conocer la realidad de las cárceles de nuestro país. "Hemos presentado un estado de situación, una auditoría visual de qué tenemos hoy en el sistema carcelario del Uruguay. Cuáles son las dificultades, desafíos y el plan hacia el futuro", explicó.

En la ronda de preguntas, el ministro fue consultado sobre qué análisis hacía y qué respondía ante los dichos del expresidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quien criticó a Larrañaga en sus primeros meses dirigiendo el Ministerio del Interior.

"En marzo de 2019, el 26 de marzo de 2019, un tuit del entones senador Jorge Larrañaga, hoy ministro del Interior, decía: 'El fruto de la gestión del FA, 414 homicidios en 2018 y 29.000 rapiñas. Un ministro con un mínimo de vergüenza anuncia esta cifra y se va, y un presidente responsable lo saca'. Esto está escrito, lo tomó toda la prensa radial, páginas de diarios, la televisión", expresó concretamente el expresidente este miércoles.

Además, dijo que "han pasado cuatro meses de este gobierno" y que, durante la campaña, los actuales gobernantes habían dicho que se terminaría "el recreo". "No es que dijeron dentro de seis meses se va a terminar el recreo, no dijeron que cuando se aprueben los artículos de la LUC se terminaría el recreo, dijeron 'se terminó el recreo', con una confianza enorme en ellos. Pues bien, uno pensaba que era de aplicación inmediata y que rápidamente íbamos a tener resultados. Pasaron cuatro meses, es cierto, con la epidemia, los problemas económicos, las pérdidas de trabajo, pero pasaron cuatro meses, y veamos qué pasó con los homicidios: en marzo de 2019 hubo 26 homicidios, en marzo de este año en lugar de 26 hubo 32, seis más. En abril de 2019 hubo 25 homicidios, en abril de 2020 hubo 26 homicidios, uno más. Aceptemos que es el mismo número. Ahora, me pregunto con mucho respeto, ¿seguirá el señor ministro del Interior Larrañaga pensando que con estos números tiene que dar un paso al costado e irse o que si no lo tiene que sacar el presidente de la república?", agregó Vázquez.

Ante estos dichos, el ministro del Interior dijo que al expresidente Vázquez "le contestarán con hecho".

"Al expresidente Vázquez le vamos a contestar con hechos. Eso es lo que tengo para expresarle al expresidente. Realizar una comparación de alguien que lleva una gestión de tres meses y fracción con las responsabilidades que desarrolló la fuerza política que representa durante 15 años realmente no tiene asidero de ninguna naturaleza", aseguró Larrañaga.

Además, añadió que prefiere "analizar con hechos y elocuencia" las respuestas que "seguramente vendrán".

Sobre el incidente en la residencia presidencial

En otros asuntos, el titular del Interior fue consultado sobre el incidente que ocurrió en la mañana de este domingo en la vereda opuesta de la residencia presidencial en el Prado. "Estamos investigando", sostuvo Larrañaga, al tiempo que confirmó que, según los peritos de Bomberos, es sabido que el incendio de un vehículo "no genera necesariamente una explosión".

"Sí puede acrecentar el incendio, pero no la explosión porque se derriten las cañerías de ingreso y egreso de combustible, según las pericias de Bomberos. Tenemos identificada la fisionomía de la persona y no puedo decir más sobre este tema. Creo que no tiene más que esa connotación en función de lo que ha hecho referencia también el propio jefe de Policía del departamento de Montevideo", explicó.

