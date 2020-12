Larrañaga informó que ya fue identificado el presunto asesino del taxista Daniel Rodríguez

Policiales

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó en la noche de este lunes que está identificado el presunto homicida de Daniel Rodríguez, el taxista de 66 años que fue asesinado en la madrugada de este lunes en la ciudad de Pando.

El cuerpo de la víctima fue encontrado próximo a las 2 de la madrugada dentro del auto, que estaba en una cuneta, en la calle Laureles casi Diamante, en el barrio Estadio de la ciudad canaria.

En entrevista con Telemundo, Larrañaga dijo que la policía "lo está persiguiendo" y que la Fiscalía ya cuenta con "elementos probatorios de importancia", que mostrarían que fue el autor del disparo que terminó con la vida de Rodríguez.

Consultado por los periodistas, el ministro dijo que aún no se conoce cuál fue el móvil del crimen, dado que "no se consumó la rapiña" y el delincuente no se llevó elementos del fallecido.