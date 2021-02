Larrañaga informó que cerrarán la cárcel de Trinidad: internos serán redirigidos a Florida

Política

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó este jueves que cerrarán la cárcel del centro de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores, y trasladarán a todos los internos hacia la cárcel de Florida. Según dijo a Justos y Pecadores de radio Uruguay, esta acción se enmarca en el cumplimiento de una promesa de campaña.

En este sentido, el nacionalista dijo que actualmente hay cárceles como la de Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres y Trinidad, porque estas están en las propias jefaturas de Policía y eso "motiva preocupación" a las autoridades del Interior. "Vamos a cerrar esas cárceles, pero tenemos que adaptarnos y construir otras", informó.

El titular de la cartera de seguridad se refirió al estado de situación del sistema carcelario donde indicó que "está complicado". "No le puedo esconder, son situaciones contra las que venimos accionando desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con muchísimo esfuerzo con los policías y los operadores penitenciarios, que también dan una mano bárbara. Pero hemos tenido que reparar plazas vandalizadas en los distintos centros carcelarios y estamos proyectando acciones", afirmó Larrañaga.

Sobre este asunto agregó que la situación carcelaria, en términos generales, es "compleja" ya que hay hacinamiento en muchas de ellas. "Es nuestra preocupación", reiteró.

"No es un panorama fácil, lo he venido con el presidente de la República y el Ministerio de Economía, necesitamos construir más cárceles porque lo que pasa en las cárceles después pasa en la sociedad y no hay una respuesta consistente a mediano y largo plazo al tema de la violencia y de la delincuencia si no hay solución al tema carcelario. Tenemos que reducir la tasa de incidencia porque si de cada diez personas que recuperan la libertad, seis vuelven a delinquir es un espiral interminable", concluyó el titular del Ministerio del Interior.